Komoly politikai botrány az Egyesült Államokban – szexuálisan zaklatta kollégáit

Politikai botrány történt az Egyesült Államokban egy demokrata politikus miatt. Janet Keo Conklint szexuális zaklatással vádolják, az ügy pedig szexbotrányként terjed.
Politikai botrány az Egyesült Államokban: saját műmelleit fogdostatta kollégáival
Súlyos vádak jelentek meg Janet Keo Conklin kaliforniai demokrata politikusról, aki Orange megye adófelügyelői posztjáért indul. Több korábbi kampánymunkatársa azt állítja, hogy a politikusnő szexuálisan kellemetlen helyzetekbe hozta őket, miközben kampánypénzek felhasználása miatt is komoly kérdések merültek fel.
A LAist beszámolója szerint két volt dolgozó azt állította, hogy Conklin egy kampánymegbeszélésen megfogta a kezüket, majd a saját mellére tette azokat, miközben arról beszélt, hogy a mellei nem valódiak. Az egyik munkatárs szerint nem akarták megérinteni a politikust, de a nő beleegyezés nélkül mozgatta a kezüket, majd arra kérte egyiküket, hogy „szorítsa meg”.
A politikus mindent tagad, és nevetségesnek nevezte a vádakat. Szerinte korábbi munkatársai kiragadják a történeteket a szövegkörnyezetből, hogy rossz színben tüntessék fel.
Az ügy azonban nem állt meg itt. A kampány korábbi pénztárnoka szerint Conklin kampánypénzeket próbálhatott személyes kiadásokra használni, például számlák és lakbér fizetésére. A politikus csapata ezt is tagadja, de a botrány miatt több demokrata támogatója már visszavonta az ajánlását – számol be a Daily Mail.
