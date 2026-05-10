Komoly politikai botrány az Egyesült Államokban – szexuálisan zaklatta kollégáit

Politikai botrány történt az Egyesült Államokban egy demokrata politikus miatt. Janet Keo Conklint szexuális zaklatással vádolják, az ügy pedig szexbotrányként terjed.

Súlyos vádak jelentek meg Janet Keo Conklin kaliforniai demokrata politikusról, aki Orange megye adófelügyelői posztjáért indul. Több korábbi kampánymunkatársa azt állítja, hogy a politikusnő szexuálisan kellemetlen helyzetekbe hozta őket, miközben kampánypénzek felhasználása miatt is komoly kérdések merültek fel.

A LAist beszámolója szerint két volt dolgozó azt állította, hogy Conklin egy kampánymegbeszélésen megfogta a kezüket, majd a saját mellére tette azokat, miközben arról beszélt, hogy a mellei nem valódiak. Az egyik munkatárs szerint nem akarták megérinteni a politikust, de a nő beleegyezés nélkül mozgatta a kezüket, majd arra kérte egyiküket, hogy „szorítsa meg”.

“We’re in the final stretches with less than 24 HOURS to go until our final fundraising deadline!



At midnight on December 31, we face a critical fundraising deadline for our campaign for Orange County Assessor. Click below⬇️https://t.co/LD4K7rPvDN pic.twitter.com/YftbuO7rUT — Janet Keo Conklin (@JanetKeoConklin) December 31, 2025

A politikus mindent tagad, és nevetségesnek nevezte a vádakat. Szerinte korábbi munkatársai kiragadják a történeteket a szövegkörnyezetből, hogy rossz színben tüntessék fel.

Az ügy azonban nem állt meg itt. A kampány korábbi pénztárnoka szerint Conklin kampánypénzeket próbálhatott személyes kiadásokra használni, például számlák és lakbér fizetésére. A politikus csapata ezt is tagadja, de a botrány miatt több demokrata támogatója már visszavonta az ajánlását – számol be a Daily Mail.

