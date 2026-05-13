Meztelenkedő pornós sokkolta a családokat a bevásárlóközpontban – fotóval

A Trafford Centre biztonsági szolgálata azonnal vizsgálatot indított az ügyben, miután a botrányos jelenetről készült képek felkerültek az internetre is. A pornós színésznő saját közösségi oldalán dicsekedett a provokatív fotóval, amely futótűzként kezdett terjedni, számolt be a Daily Star.

Ebben a manchesteri bevásárlóközpontban mutogatta magát a pornós – Fotó: By No more horses - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=165074528

Gyerekek szeme előtt rendezett obszcén jelenetet a pornós

A felháborodott szemtanúk szerint kisgyerekes családok is a közelben tartózkodtak, amikor az influenszerként és pornósztárként ismert nő obszcén jelenetet rendezett a pláza közepén.

Szörnyű volt látni ezt a közönséges mutatványt, miközben gyerekek sétáltak körülötte

– írta egyik panaszos a bevásárlóközpont vezetőségének.

A nő internetes profilján több hasonló fotó is található: különböző nyilvános helyeken pózol hiányos öltözetben, sőt az egyik képen állítólag egy Marks & Spencer üzletben villantott.

A pláza is reagált a botrányra

A Trafford Centre közleményben reagált az esetre: „Rendkívül komolyan vesszük az ilyen jellegű bejelentéseket, különösen akkor, ha gyermekek és családok biztonságérzete sérülhet.”

A pláza megerősítette, hogy az ügyet már a helyszíni rendőri egység is vizsgálja, miközben átnézik a biztonsági kamerák felvételeit. Egyelőre nem tudni, hogy indul-e hivatalos eljárás a nő ellen, de az interneten már hatalmas vitát robbantott ki a meghökkentő akció.

Manchester's Trafford Centre is investigating after a woman flashed her vagina at shoppers, including children.



The incident sparked outrage, with one man lodging an official complaint.



Sadly, no feminists have called it out as toxic femininity. pic.twitter.com/EYIST4WqCh — Suffragent (@Suffragent_) May 13, 2026

