Mit jelentenek a bőrön megjelenő apró piros pöttyök?

A bőrgyógyászok az ilyen jellegű elváltozásokat cseresznyeangiómának vagy eruptív hemangiómának nevezik. A köznyelvben gyakran „rubinfoltokként” emlegetik őket élénk vörös színük miatt. A piros pöttyök kialakulásának hátterében apró kitágult erek állnak. Ezek az úgynevezett érhurkok idővel egyre több vért tartalmaznak, emiatt az elváltozások fokozatosan kiemelkedhetnek a bőrfelszínből - írja a Fitbook.

A vörös pöttyök leggyakrabban 35–40 éves kor körül kezdenek megjelenni.

Veszélyesek ezek a piros pöttyök?

Kezdetben többnyire lapos, apró pontként jelennek meg, később azonban kisebb csomóvá is alakulhatnak. A szakértők szerint a jelenség kialakulásában elsősorban genetikai hajlam játszik szerepet. A vörös foltok leggyakrabban 35–40 éves kor körül kezdenek megjelenni, és az életkor előrehaladtával számuk általában növekszik. Nőknél valamivel gyakoribbak, ezért felmerült, hogy hormonális tényezők is közrejátszhatnak a kialakulásukban.

Az elváltozások általában néhány milliméteresek, és leginkább a törzsön fordulnak elő, de megjelenhetnek a karokon, lábakon vagy akár az arcon is.

A bőrgyógyászok hangsúlyozzák: ezek a piros foltok nem veszélyesek, és eltérnek az anyajegyektől, amelyek rendszeres ellenőrzést igényelhetnek. A hemangiómák legfeljebb akkor okozhatnak problémát, ha kidörzsölődnek vagy megsérülnek. Akiket esztétikailag zavar a megjelenésük, azok lézeres kezeléssel eltávolíttathatják őket. A beavatkozás gyors, általában alig néhány másodpercet vesz igénybe foltonként, és a páciensek többsége minimális kellemetlenségről számol be.

Dato informativo: Angioma senil o angioma cherry (cereza). Son la forma más frecuente de angioma (tumor Benigno de vasos sanguíneos), considerado un signo de envejecimiento cutáneo. Se retiran sólo por estética.



A szakemberek ugyanakkor azt tanácsolják, hogy ha egy bőrelváltozás hirtelen megváltozik, növekedni kezd, vérzik vagy szokatlan tüneteket okoz, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni a pontos diagnózis érdekében.