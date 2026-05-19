Ez az öt legjobb szexpóz nyári hőség idejére

Az orális kényeztetés vagy a lassabb tempójú együttlétek szintén segíthetnek abban, hogy a nyári forróság ne vegye el a kedvet az intimitástól. Az alábbi öt póz éppen ezért lehet népszerű a legmelegebb napokon is - írja az Easy Toys.

Hőségben fontosak a kevésbé megerőltető pózok. A kép illusztráció.

Fotó: We-Vibe Toys / Unsplash

Az öt legjobb szexpóz kánikulában

Kutyapóz: kevés testkontaktus, intenzív élmény

A kutyapóz az egyik legismertebb és legkedveltebb pozíció, nem véletlenül. Az egyik legnagyobb előnye nyáron, hogy viszonylag kevés a közvetlen testkontaktus, így kevésbé melegíti fel a partnereket. A pozícióban az egyik fél négykézláb vagy előrehajolva helyezkedik el, míg a másik hátulról közelít. Ez lehetővé teszi a mélyebb behatolást, miközben a mozdulatok intenzitása könnyen szabályozható. A párok válthatnak lassabb, érzékibb ritmus és szenvedélyesebb tempó között, attól függően, mennyire bírják a meleget. Sokan azért kedvelik ezt a pózt, mert kevésbé fizikailag megterhelő, mégis intenzív élményt nyújt mindkét fél számára.

„Kakascsavar”: egyszerű és kényelmes megoldás

Ebben a pozícióban a befogadó fél egy magasabb felületre – például asztalra, pultra vagy stabil bútorra – fekszik vagy támaszkodik fel, míg a másik fél álló helyzetben marad. A megfelelő magasság kulcsfontosságú: ha kényelmes a pozíció, az aktív félnek alig kell mozognia, így az együttlét kevésbé válik fárasztóvá. A póz előnye, hogy stabilitást ad, miközben viszonylag kis energiabefektetéssel is fenntartható az intimitás. A szakértők szerint a nyári hónapokban különösen népszerűek az ilyen „lustább” pozíciók, amelyeknél nem szükséges folyamatos intenzív mozgás.

„Kapuőr”: minimális erőfeszítés

A „Kapuőr” néven ismert pozícióhoz szexhintára van szükség, ezért nem mindenki számára elérhető, de akik kipróbálták, gyakran a kényelmesebb megoldások közé sorolják. A hinta leveszi a testsúly egy részét a partnerekről, így kisebb fizikai terhelés mellett lehet különböző pozíciókat kipróbálni. Emellett a testek között is kevesebb a teljes felületű érintkezés, ami a nyári melegben komfortosabb lehet. A módszer azoknak lehet érdekes, akik hosszabb együttlétekre vágynak anélkül, hogy gyorsan kifáradnának.