Ez az öt legjobb szexpóz nyári hőség idejére

Az orális kényeztetés vagy a lassabb tempójú együttlétek szintén segíthetnek abban, hogy a nyári forróság ne vegye el a kedvet az intimitástól. Az alábbi öt póz éppen ezért lehet népszerű a legmelegebb napokon is - írja az Easy Toys.
Az öt legjobb szexpóz kánikulában
Kutyapóz: kevés testkontaktus, intenzív élmény
A kutyapóz az egyik legismertebb és legkedveltebb pozíció, nem véletlenül. Az egyik legnagyobb előnye nyáron, hogy viszonylag kevés a közvetlen testkontaktus, így kevésbé melegíti fel a partnereket. A pozícióban az egyik fél négykézláb vagy előrehajolva helyezkedik el, míg a másik hátulról közelít. Ez lehetővé teszi a mélyebb behatolást, miközben a mozdulatok intenzitása könnyen szabályozható. A párok válthatnak lassabb, érzékibb ritmus és szenvedélyesebb tempó között, attól függően, mennyire bírják a meleget. Sokan azért kedvelik ezt a pózt, mert kevésbé fizikailag megterhelő, mégis intenzív élményt nyújt mindkét fél számára.
„Kakascsavar”: egyszerű és kényelmes megoldás
Ebben a pozícióban a befogadó fél egy magasabb felületre – például asztalra, pultra vagy stabil bútorra – fekszik vagy támaszkodik fel, míg a másik fél álló helyzetben marad. A megfelelő magasság kulcsfontosságú: ha kényelmes a pozíció, az aktív félnek alig kell mozognia, így az együttlét kevésbé válik fárasztóvá. A póz előnye, hogy stabilitást ad, miközben viszonylag kis energiabefektetéssel is fenntartható az intimitás. A szakértők szerint a nyári hónapokban különösen népszerűek az ilyen „lustább” pozíciók, amelyeknél nem szükséges folyamatos intenzív mozgás.
„Kapuőr”: minimális erőfeszítés
A „Kapuőr” néven ismert pozícióhoz szexhintára van szükség, ezért nem mindenki számára elérhető, de akik kipróbálták, gyakran a kényelmesebb megoldások közé sorolják. A hinta leveszi a testsúly egy részét a partnerekről, így kisebb fizikai terhelés mellett lehet különböző pozíciókat kipróbálni. Emellett a testek között is kevesebb a teljes felületű érintkezés, ami a nyári melegben komfortosabb lehet. A módszer azoknak lehet érdekes, akik hosszabb együttlétekre vágynak anélkül, hogy gyorsan kifáradnának.
Dőlő cowgirl: a kontroll és a kényelem kombinációja
A klasszikus „cowgirl” póz egyik változata a dőlő cowgirl, amelynél a felül lévő partner nem előredől, hanem hátrafelé támaszkodik. Ez a testhelyzet más szöget biztosít, ami sok pár szerint új érzést ad az együttlétnek. Emellett az alsó fél számára kevésbé megerőltető, mivel főként a felül lévő partner irányítja a tempót és a mozgást. A póz egyik előnye, hogy könnyebb benne lassabb, érzékibb ritmust tartani, ami a nyári hőségben sokkal komfortosabb lehet, mint az intenzív mozgás.
Forró ülés: ideális lustább nyári estékhez
A „Forró ülés” nevű pozíció elsősorban azoknak ajánlott, akik egy hosszú, meleg nap végén inkább meghitt, kényelmes együttlétre vágynak. A partnerek ülő helyzetben helyezkednek el – például egy kanapén vagy ágy szélén –, majd az egyik fél a másik ölébe ül. Ebben a pózban a mozgás lassabb és kontrolláltabb lehet, miközben a partnerek közel maradnak egymáshoz. A pozíció kevés energiát igényel, ugyanakkor intimebbé teheti az együttlétet. Sok pár azért kedveli, mert egyszerre nyugodt, romantikus és fizikailag kevésbé kimerítő.
A szakértők szerint a legfontosabb ilyenkor a komfort: érdemes hűvös helyiséget választani, sok folyadékot fogyasztani, és olyan tempót találni, amely mindkét fél számára kellemes marad a nagy melegben is.