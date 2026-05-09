Meglepő igazság derült ki a probiotikumokról

Vajon tényleg azt kapjuk, amit a reklámok ígérnek? Kapszulák, joghurtok, fermentált italok – a probiotikumok ma már milliárdos üzletet jelentenek, és sokan szinte csodaszerként tekintenek rájuk. De tényleg azok? Itt a válasz, mi az igazság.
A probiotikumokat általában „jó baktériumokként” emlegetik, amelyek segíthetnek helyreállítani a bélflóra egyensúlyát, különösen antibiotikum-kúra után. Csakhogy a tudomány egyre óvatosabban fogalmaz. Bár egyes esetekben valóban lehet hasznuk, ám egészséges embereknél sok vizsgálat nem talált látványos javulást a bélmikrobiom működésében.

Probiotikum antibiotikum mellé: tényleg segíthet a bélflóra védelmében?
Fotó: Daily Nouri / Unsplash

A bélrendszerünkben mikroorganizmusok billiói élnek: baktériumok, gombák és más mikrobák összetett közössége alkotja a mikrobiomot. Ez minden embernél egyedi, és folyamatosan változik az étrend, a stressz, a gyógyszerek vagy akár egy fertőzés hatására. A probiotikumok célja elvileg az lenne, hogy támogassák ezt az érzékeny ökoszisztémát. A probléma az, hogy sok készítmény baktériumai csak átutazók: nem telepednek meg tartósan a szervezetben – írja a Sciencealert.

Ráadásul nem minden baktérium éli túl az utazást. A gyomorsav rendkívül agresszív közeg, így a lenyelt mikrobák jelentős része elpusztul, mielőtt eljutna a belekig. Egyes törzsek ugyan ellenállóbbak, de a kutatók szerint még mindig nem teljesen világos, pontosan mely baktériumok hasznosak, és milyen mennyiségben. A szakértők ezért egyre inkább azt hangsúlyozzák: a legjobb probiotikum nem feltétlenül a kapszula, hanem a változatos étrend. A rostban gazdag ételek – zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák – ugyanis táplálják a hasznos bélbaktériumokat. A fermentált élelmiszerek, például a joghurt, a kefir vagy a kimcsi pedig természetes módon tartalmaznak élő kultúrákat.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy aggasztó, mi derült ki a probiotikumokról, amelyek bizonyos esetben árthatnak is nekünk.

 

