Meglepő igazság derült ki a probiotikumokról

A probiotikumokat általában „jó baktériumokként” emlegetik, amelyek segíthetnek helyreállítani a bélflóra egyensúlyát, különösen antibiotikum-kúra után. Csakhogy a tudomány egyre óvatosabban fogalmaz. Bár egyes esetekben valóban lehet hasznuk, ám egészséges embereknél sok vizsgálat nem talált látványos javulást a bélmikrobiom működésében.

Probiotikum antibiotikum mellé: tényleg segíthet a bélflóra védelmében?

A bélrendszerünkben mikroorganizmusok billiói élnek: baktériumok, gombák és más mikrobák összetett közössége alkotja a mikrobiomot. Ez minden embernél egyedi, és folyamatosan változik az étrend, a stressz, a gyógyszerek vagy akár egy fertőzés hatására. A probiotikumok célja elvileg az lenne, hogy támogassák ezt az érzékeny ökoszisztémát. A probléma az, hogy sok készítmény baktériumai csak átutazók: nem telepednek meg tartósan a szervezetben – írja a Sciencealert.

Ráadásul nem minden baktérium éli túl az utazást. A gyomorsav rendkívül agresszív közeg, így a lenyelt mikrobák jelentős része elpusztul, mielőtt eljutna a belekig. Egyes törzsek ugyan ellenállóbbak, de a kutatók szerint még mindig nem teljesen világos, pontosan mely baktériumok hasznosak, és milyen mennyiségben. A szakértők ezért egyre inkább azt hangsúlyozzák: a legjobb probiotikum nem feltétlenül a kapszula, hanem a változatos étrend. A rostban gazdag ételek – zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák – ugyanis táplálják a hasznos bélbaktériumokat. A fermentált élelmiszerek, például a joghurt, a kefir vagy a kimcsi pedig természetes módon tartalmaznak élő kultúrákat.

