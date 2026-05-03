Propagandavádak a Zöld Párt jelöltje ellen, Diana hercegnőről készült hamis képet osztott meg

Egy brit Zöld Párt-jelölt, Clarissa Astor – aki David Cameron volt brit miniszterelnök családtagja – kénytelen volt hivatalosan is bocsánatot kérni, miután hamis, propagandaképet osztott meg a néhai Diana hercegnőről palesztin ruházatban – írja a DailyMail.

Fotó: Northfoto/John Stillwell /

A politikus több vitatott bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, a Diana hercegnőről készült hamis kép mellett olyan posztok is megjelentek a felületén, amelyekben Izrael politikai vezetőit támadta, valamint rendőrségi és politikai intézményeket bírált.

Propaganda és hamisított képek a közösségi médiában

A bejegyzések között szerepelt egy olyan kép is, amelyet mesterséges intelligenciával szerkesztettek, és amely Diana hercegnőt palesztin szimbólumokkal ábrázolta. Egy másik posztban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt Adolf Hitlerhez hasonlították egy hamis magazinborítón.

A Zöld Párt vezetőjét is nyomás érte, miután más jelöltek is vitatott, szélsőséges tartalmakat osztottak meg. A pártot több politikus azzal vádolta, hogy nem kezeli megfelelően a szélsőséges és antiszemita megnyilvánulásokat.

Clarissa Astor végül elnézést kért a bejegyzései miatt, és eltávolította azokat. A Zöld Párt közölte, hogy vizsgálják a történteket, és belső eljárás indult az ügyben.

Green Party candidate related to David Cameron posted fake picture of Diana wearing Palestinian clothing - despite attending William and Kate's wedding https://t.co/dqmtfkIOXK — Daily Mail (@DailyMail) May 2, 2026

