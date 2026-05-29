Egyre többen tartanak pumatámadásoktól – hat ragadozót rögzített a kamera egy családi ház kertjében

Kalifornia északi részén, Lassen megyében a helyiek szerint az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a pumák száma a lakott területek közelében. A lakosok arról számoltak be, hogy az állatok rendszeresen megjelennek kertekben, házak körül, sőt egyes esetekben háziállatokat is megtámadtak.

A pumák egyre gyakrabban bukkan fel kaliforniai lakóövezetek közelében

Miért félnek a helyiek a pumák megjelenésétől?

A környéken élő Dreu Murin szerint a családja biztonsági kamerái több alkalommal is pumákat rögzítettek a szülei házának közelében. Egy felvételen egyszerre hat állat is feltűnt a kertben – számolt be róla a Daily Mail.

A helyiek szerint az állatok egyre kevésbé tartanak az emberektől. Egy lakos arról számolt be, hogy sétáltatás közben úgy érezte, egy puma követi őt és kistestű kutyáját. Mások háziállatok eltűnéséről vagy elpusztulásáról számoltak be.

Miért vitatott a puma védelme Kaliforniában?

Kaliforniában 1990 óta szigorú védelem alatt állnak a pumák. A szabályozás betiltotta a sportvadászatukat, és jelentősen korlátozta az állatok elejtésének lehetőségét.

A vidéki lakosok egy része szerint a jelenlegi szabályok túlságosan megnehezítik a veszélyes egyedek távoltartását a lakott területektől. A természetvédelmi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a pumák fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában, és az emberek elleni támadások továbbra is rendkívül ritkák.

A lakosok félelmét tovább erősíti egy 2024-ben történt tragikus eset is, amikor egy fiatal férfi életét vesztette egy pumatámadás során Kaliforniában. A hatóságok szerint ez volt az első halálos kimenetelű ilyen támadás az államban közel húsz év után.

A hivatalos adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy 1994 óta mindössze négy ember halt meg pumatámadás következtében Kaliforniában, ezért a szakemberek szerint az ilyen esetek továbbra is rendkívül ritkának számítanak.