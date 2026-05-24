Egy galamb leszállt az égből, és az egész emberiség története megváltozott

A pünkösd bibliai háttere szerint az apostolok Jeruzsálemben megteltek Szentlélekkel, majd különböző nyelveken kezdtek beszélni. Az ünnephez világszerte vallási szokások, Magyarországon pedig pünkösdi hagyományok kapcsolódnak.
2026-ban május 24-én ünnepli a keresztény világ a pünkösdöt, amely húsvét után az egyik legfontosabb egyházi ünnepnek számít. A hívők ezen a napon a Szentlélek eljövetelére és a keresztény egyház megszületésére emlékeznek.
A pünkösd a keresztény egyház születésének ünnepe
Az Újszövetség szerint Jézus mennybemenetele után az apostolok Jeruzsálemben gyűltek össze. Az Apostolok cselekedetei úgy írja le a történetet, hogy a jelenlévők megteltek Szentlélekkel, majd különböző nyelveken kezdtek beszélni.
A keresztény hagyomány szerint ez az esemény adott erőt az apostoloknak ahhoz, hogy elvigyék Jézus tanítását a világba. Emiatt sokan a pünkösdöt az egyház születésnapjaként is emlegetik.
Jeruzsálem a keresztény hit egyik legfontosabb városa lett, hiszen a hagyomány szerint itt történt Jézus szenvedése, feltámadása és a Szentlélek „kiáradása” is.
A világ különböző részein másként ünneplik a pünkösdöt
A pünkösd ünneplése országonként eltérő lehet. A keresztény templomokban ilyenkor istentiszteleteket és ünnepi szertartásokat tartanak, a hívek pedig imával és közös ünnepléssel emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről.
A görög ortodox hagyományban rózsavízzel hintik meg egymást, ami a Szentlélek áldását jelképezi. Latin-Amerika több országában felvonulásokkal, zenés és táncos rendezvényekkel ünnepelnek, míg a skandináv országokban a családi összejövetelek és a szabadtéri programok kerülnek előtérbe.
Májusfa és pünkösdi király is kapcsolódik az ünnephez
A magyar néphagyományban is számos szokás kötődik pünkösdhöz. Sok helyen ekkor bontották le a májusfát, amely a természet megújulását és az udvarlási szándékot jelképezte.
A legismertebb hagyományok közé tartozik a pünkösdi király választása is. A legények ügyességi versenyeken mérték össze erejüket, a győztes pedig különleges közösségi megbecsülést kapott. A pünkösdi király hivatalos volt a mulatságokra és ünnepségekre, és több helyen még a kocsmában sem kellett fizetnie – olvasható a Wikipédia Pünkösd nevű szócikkében.
A pünkösd neve az ógörög „pentekosztész” szóból ered, amelynek jelentése: ötvenedik. Az ünnep ugyanis húsvét után az ötvenedik napra esik.