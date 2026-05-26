Pussycat Dolls: ennyire vad és szexi visszatérést senki sem várt

A Nicole Scherzinger, Ashley Roberts és Kimberly Wyatt alkotta trió hétfő este lépett színpadra Las Vegasban, ahol már az első pillanatokban felrobbant a hangulat. A Pussycat Dolls vörös latexruhákban, füsttel és pirotechnikával körülvéve indította el a show-t a legendás „Buttons” című slágerrel – írja a BillBoard.

A Pussycat Dolls húsz év után brutális energiával tért vissza az American Music Awards gálára Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pussycat Dolls újra színpadon: ezt nem finomkodták el

Nicole Scherzinger már a produkció elején felpörgette a közönséget, majd egymás után érkeztek a legismertebb dalok. A „Buttons” után a „When I Grow Up” következett, amely szintén hatalmas sikert aratott a rajongók körében.

A látványos American Music Awards fellépés során rengeteg háttértáncos és látványelem került elő, miközben a lánycsapat új korszakát is megmutatta a friss „Club Song” című dallal. A közösségi oldalakat pillanatok alatt elárasztották a Pussycat Dolls visszatéréséről készült videók és reakciók.

Busta Rhymes is berobbant a színpadra

A show egyik legnagyobb pillanata az volt, amikor Busta Rhymes és Spliff Star is megjelent a színpadon. A rapper vörös bőrszerelésben csatlakozott a lányokhoz, majd együtt adták elő a legendás „Don’t Cha” című dalt.

A közönség őrjöngött a produkció alatt, több sztár – köztük Tinashe – is láthatóan végigtáncolta az előadást. Nicole Scherzinger a fellépés végén meghatottan köszönte meg a rajongók támogatását.

