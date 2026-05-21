Putyin atombombájától tart a világ – veszélyes üzenetet küldött az orosz medve

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint Putyin nukleáris robbanófejeket szállítottak fehéroroszországi terepi tárolóbázisokra egy háromnapos hadgyakorlat részeként. A műveletek az Iszkander–M taktikai rakétarendszerhez kapcsolódnak, amely hagyományos és nukleáris robbanófejek hordozására egyaránt alkalmas - számolt be a Daily Mail.

Putyin atomfegyvereket szállítatott Fehéroroszországba

A tájékoztatás szerint a fehérorosz rakétaegységek speciális robbanófejek átvételét, rakéták felszerelését és rejtett manővereket hajtanak végre kijelölt indítási helyszínekre történő kivonulással. A gyakorlat során szimulált rakétaindításokat is végrehajtottak.

Az orosz és fehérorosz védelmi minisztérium szerint harci repülőgépek nukleáris fegyverekkel végrehajtott bombázásokat is imitáltak gyakorlócélpontok ellen, valamint gyakorolták a nukleáris egységek legmagasabb készültségi szintre helyezését.

Putyin ismét hangsúlyozta Oroszország nukleáris erejét

A nyugati országok az elmúlt években többször figyelmeztettek arra, hogy Moszkva rendszeresen használ nukleáris fenyegetéseket politikai nyomásgyakorlásként. Putyin az ukrajnai háború kezdete óta több alkalommal is utalt Oroszország atomfegyver-arzenáljára.

A mostani hadgyakorlat idején újabb diplomáciai feszültség alakult ki a balti térségben is. A Kreml élesen bírálta Litvánia külügyminiszterének kijelentését, amely szerint a NATO-nak demonstrálnia kellene, hogy képes csapást mérni az erősen militarizált kalinyingrádi régióra.

Oroszország Nagy-Britanniát is figyelmeztette

Moszkva emellett figyelmeztetést intézett Nagy-Britanniához is a Fekete-tenger felett végzett brit felderítő repülések miatt. Orosz állami médiumok szerint orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy brit RAF Rivet Joint felderítő repülőgépet nemzetközi légtérben.

A Kremlhez köthető médiaszereplők szerint a NATO felderítő repülései segíthetik Ukrajnát orosz célpontok azonosításában.