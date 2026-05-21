Putyin atombombájától tart a világ – veszélyes üzenetet küldött az orosz medve

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint Putyin nukleáris robbanófejeket szállítottak fehéroroszországi terepi tárolóbázisokra egy háromnapos hadgyakorlat részeként. A műveletek az Iszkander–M taktikai rakétarendszerhez kapcsolódnak, amely hagyományos és nukleáris robbanófejek hordozására egyaránt alkalmas - számolt be a Daily Mail.
Putyin atomfegyvereket szállítatott Fehéroroszországba
A tájékoztatás szerint a fehérorosz rakétaegységek speciális robbanófejek átvételét, rakéták felszerelését és rejtett manővereket hajtanak végre kijelölt indítási helyszínekre történő kivonulással. A gyakorlat során szimulált rakétaindításokat is végrehajtottak.
Az orosz és fehérorosz védelmi minisztérium szerint harci repülőgépek nukleáris fegyverekkel végrehajtott bombázásokat is imitáltak gyakorlócélpontok ellen, valamint gyakorolták a nukleáris egységek legmagasabb készültségi szintre helyezését.
Putyin ismét hangsúlyozta Oroszország nukleáris erejét
A nyugati országok az elmúlt években többször figyelmeztettek arra, hogy Moszkva rendszeresen használ nukleáris fenyegetéseket politikai nyomásgyakorlásként. Putyin az ukrajnai háború kezdete óta több alkalommal is utalt Oroszország atomfegyver-arzenáljára.
A mostani hadgyakorlat idején újabb diplomáciai feszültség alakult ki a balti térségben is. A Kreml élesen bírálta Litvánia külügyminiszterének kijelentését, amely szerint a NATO-nak demonstrálnia kellene, hogy képes csapást mérni az erősen militarizált kalinyingrádi régióra.
Oroszország Nagy-Britanniát is figyelmeztette
Moszkva emellett figyelmeztetést intézett Nagy-Britanniához is a Fekete-tenger felett végzett brit felderítő repülések miatt. Orosz állami médiumok szerint orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy brit RAF Rivet Joint felderítő repülőgépet nemzetközi légtérben.
A Kremlhez köthető médiaszereplők szerint a NATO felderítő repülései segíthetik Ukrajnát orosz célpontok azonosításában.
Donald Trump amerikai elnök után mindössze néhány nappal Vlagyimir Putyin orosz elnök is Kínába látogatott, hogy kétoldalú egyeztetést folytasson kínai kollégájával. Ez volt az orosz elnök 25. hivatalos látogatása az országban. A szerdai tárgyalások egyik központi témája az energetikai együttműködés volt, de az ukrajnai és a közel-keleti háborúk szintén napirenden voltak. A kínai média szerint a két ország meghosszabbította a 2001-ben aláírt jószomszédi és baráti együttműködési szerződést, és a Kreml szerint mintegy 40 megállapodást írtak alá.