Putyin bemutatta halálos mestertervét: ami most következik, azt senki nem kívánja

Putyin egyre inkább a Donbász teljes elfoglalására összpontosít, miután a Financial Times szerint az orosz katonai vezetés meggyőzte arról, hogy a térség 2026 őszére akár teljes egészében orosz ellenőrzés alá kerülhet. A lap több, a helyzetet ismerő forrásra hivatkozva azt írja, hogy ez a forgatókönyv meghatározó hatással lehet a háború esetleges lezárásáról szóló feltételekre is.

Putyin Donbász-terve: az orosz hadsereg szerint 2026 őszére elfoglalhatják a teljes térséget

A jelentések szerint Putyin álláspontja egyre kevésbé nyitott a jelenlegi frontvonalak mentén történő tűzszünetre, és inkább a további területszerzést tekinti reális célnak. A katonai vezetés értékelései megerősítették ezt a irányt, és azt sugallják, hogy az orosz erők képesek lehetnek a Donbász teljes elfoglalására a következő hónapokban.

Ukrán hírszerzési források ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a Donbász esetleges orosz megszerzése újabb területi követelésekhez vezethet, különösen Zaporizzsja és Herszon térségében, ahol továbbra is aktív harcok zajlanak.

A Financial Times szerint a háború lezárását célzó amerikai közvetítésű tárgyalások gyakorlatilag megrekedtek, mivel sem Moszkva, sem Kijev nem lát érdemi előrelépést. Ukrajna a frontvonalak mentén történő befagyasztást javasolja, Oroszország viszont továbbra is a Donbász teljes ukrán kivonulását követeli, ami tovább növeli a diplomáciai patthelyzetet.