Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin elrendelte a halál napját – megsemmisítő csapást indított

Olvasta?

Ön is szedi ezt a vitamint? Halálos betegséggel hozták összefüggésbe

ukrajna

Putyin elrendelte a halál napját – megsemmisítő csapást indított

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Putyin újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen: az orosz hadsereg több száz kamikazedrónnal támadta az országot, miközben Kijevben robbanások rázták meg a fővárost. Az ukrán hírszerzés szerint Moszkva ezúttal egy többlépcsős támadás tervét hajtja végre, amelynek célja az ukrán légvédelem túlterhelése és az ország infrastruktúrájának megbénítása lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnaputyinfehéroroszország

Az ukrán légierő szerint a támadás első hullámában legalább nyolc dróncsoport jelent meg az ukrán légtérben. A beszámolók szerint Sahíd típusú kamikaze drónokat vetettek be, amelyek közül sok Fehéroroszország felől érkezett.

Putyin brutális támadást indított: drónrajok lepték el Ukrajnát
Putyin brutális támadást indított: drónrajok lepték el Ukrajnát
Fotó: AFP

Az ukrán katonai hírszerzés szerint Oroszország több mint 200 drónt indított útnak, miközben újabb hullámok közeledtek a Fekete-tenger térségéből is. A jelentések alapján Moszkva célja az lehetett, hogy túlterhelje az ukrán légvédelmet, mielőtt a második hullámban rakétacsapások indulnak.

Kijevből robbanásokat jelentettek, és a helyi hatóságok szerint legalább három ember megsérült.

Rakéták követhetik a dróntámadást

Az ukrán hírszerzés szerint a drónok után cirkálórakéták és ballisztikus rakéták is érkezhetnek. A feltételezett célpontok között szerepelhet az ukrán energiaellátás, a kritikus infrastruktúra, kórházak, katonai objektumok és kormányzati épületek is.

Az ukrán katonai hírszerzés úgy fogalmazott, hogy Oroszország továbbra is megpróbálja megtörni Ukrajna ellenállását, miután korábban elutasította a tűzszünetre vonatkozó javaslatokat.

A támadás időzítése különösen figyelemre méltó, mert Putyin néhány nappal korábban még arról beszélt, hogy a háború „a végéhez közeledik”. Az események azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatják: Ukrajnában attól tartanak, hogy Moszkva a következő időszakban még intenzívebb légicsapásokkal próbálhat nyomást gyakorolni az országra, miközben a frontvonalakon is fokozódnak a harcok.

Címlapi képünk illusztráció!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!