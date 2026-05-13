Putyin elrendelte a halál napját – megsemmisítő csapást indított

Az ukrán légierő szerint a támadás első hullámában legalább nyolc dróncsoport jelent meg az ukrán légtérben. A beszámolók szerint Sahíd típusú kamikaze drónokat vetettek be, amelyek közül sok Fehéroroszország felől érkezett.

Putyin brutális támadást indított: drónrajok lepték el Ukrajnát

Az ukrán katonai hírszerzés szerint Oroszország több mint 200 drónt indított útnak, miközben újabb hullámok közeledtek a Fekete-tenger térségéből is. A jelentések alapján Moszkva célja az lehetett, hogy túlterhelje az ukrán légvédelmet, mielőtt a második hullámban rakétacsapások indulnak.

Kijevből robbanásokat jelentettek, és a helyi hatóságok szerint legalább három ember megsérült.

Rakéták követhetik a dróntámadást

Az ukrán hírszerzés szerint a drónok után cirkálórakéták és ballisztikus rakéták is érkezhetnek. A feltételezett célpontok között szerepelhet az ukrán energiaellátás, a kritikus infrastruktúra, kórházak, katonai objektumok és kormányzati épületek is.

🤬 A swarm of drones is over Ukraine — more than 250 UAVs detected



New launches have been recorded from multiple directions.



Explosions are being heard in Kyiv.



The attack may continue throughout the entire day. pic.twitter.com/1e2gunBlYw — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026

Az ukrán katonai hírszerzés úgy fogalmazott, hogy Oroszország továbbra is megpróbálja megtörni Ukrajna ellenállását, miután korábban elutasította a tűzszünetre vonatkozó javaslatokat.

A támadás időzítése különösen figyelemre méltó, mert Putyin néhány nappal korábban még arról beszélt, hogy a háború „a végéhez közeledik”. Az események azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatják: Ukrajnában attól tartanak, hogy Moszkva a következő időszakban még intenzívebb légicsapásokkal próbálhat nyomást gyakorolni az országra, miközben a frontvonalakon is fokozódnak a harcok.

