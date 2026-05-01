Hiába a peckes pózolás? Kínos részletek Magyar Péter brüsszeli útjáról

Vlagyimir Putyin

Az észt elnök szerint jelenleg nincs esély arra, hogy bárki érdemi tárgyalásokat folytasson Putyinnal

Éles hangvételű nyilatkozattal borzolta a kedélyeket Alar Karis. Az észt államfő szerint jelenleg teljesen értelmetlen tárgyalni az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal.
Vlagyimir Putyintárgyalásháború

Az err.ee portálnak adott interjúban Alar Karis nem kertelt: „Jelenleg lényegében nincs miről beszélni Putyinnal” – jelentette ki határozottan. Az észt elnök szerint a jelenlegi helyzetben nincs olyan alap, amelyre érdemi tárgyalásokat lehetne építeni. Ugyanakkor nem zárta ki, hogy ez később változhat, számolt be a lenta.ru.

Moszkva, 2026. április 12. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Dmitrij Bakanovval, a Roszkoszmosz orosz űrügynökség vezetőjével folytatott megbeszélés közben a moszkvai Kremlben 2026. április 11-én. MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov
Az észtek elnöke szerint jelenleg nincs esély arra, hogy bárki érdemi tárgyalásokat folytasson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel
Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov / MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov

Az észtek vezetője úgy véli, a kommunikáció csak akkor válhat újra lehetségessé, ha a konfliktus véget ér – addig viszont szerinte nincs realitása a komoly egyeztetéseknek.

Hibázott az Európai Unió, hogy nem tárgyalt Putyinnal

Karis egy meglepő megjegyzést is tett: szerinte Oroszország teljes elszigetelése nem biztos, hogy működő stratégia. Ez a kijelentés újabb vitákat indíthat el az európai politikában. Ráadásul korábban már arról is beszélt, hogy az Európai Unió hibát követett el, amikor a konfliktus kezdetén nem ült tárgyalóasztalhoz Moszkvával.

Az észt elnök szerint Európa ezzel elvesztette a lehetőséget, hogy közvetlen szereplőként részt vegyen a tárgyalásokban – és most már Moszkva sem igazán érdekelt ebben. 

Putyin most tényleg megijedt? Elképesztő intézkedést hoznak

A Putyin vezette orosz vezetés idén példátlan döntést hozott: a moszkvai május 9-i katonai parádét haditechnika nélkül rendezik meg. A lépés komoly változást jelent a korábbi évek grandiózus felvonulásaihoz képest, és sokak szerint a jelenlegi biztonsági helyzettel függ össze.

Ez átrajzolhatja a térképet! Putyin súlyos következményekre figyelmeztetett

Az orosz elnök nemrég megszólalt az ukránok energetikai infrastruktúrát célzó támadásai kapcsán. Vlagyimir Putyin szerint Ukrajna nem tud a fronton eredményt elérni, ezért taktikát váltott, ugyanakkor az orosz elnök súlyos következményekre figyelmeztetett.

