Az észt elnök szerint jelenleg nincs esély arra, hogy bárki érdemi tárgyalásokat folytasson Putyinnal

Az err.ee portálnak adott interjúban Alar Karis nem kertelt: „Jelenleg lényegében nincs miről beszélni Putyinnal” – jelentette ki határozottan. Az észt elnök szerint a jelenlegi helyzetben nincs olyan alap, amelyre érdemi tárgyalásokat lehetne építeni. Ugyanakkor nem zárta ki, hogy ez később változhat, számolt be a lenta.ru.

Az észtek elnöke szerint jelenleg nincs esély arra, hogy bárki érdemi tárgyalásokat folytasson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel

Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov

Az észtek vezetője úgy véli, a kommunikáció csak akkor válhat újra lehetségessé, ha a konfliktus véget ér – addig viszont szerinte nincs realitása a komoly egyeztetéseknek.

Hibázott az Európai Unió, hogy nem tárgyalt Putyinnal

Karis egy meglepő megjegyzést is tett: szerinte Oroszország teljes elszigetelése nem biztos, hogy működő stratégia. Ez a kijelentés újabb vitákat indíthat el az európai politikában. Ráadásul korábban már arról is beszélt, hogy az Európai Unió hibát követett el, amikor a konfliktus kezdetén nem ült tárgyalóasztalhoz Moszkvával.

Az észt elnök szerint Európa ezzel elvesztette a lehetőséget, hogy közvetlen szereplőként részt vegyen a tárgyalásokban – és most már Moszkva sem igazán érdekelt ebben.

