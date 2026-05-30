Itt a lista: ők Putyin legfontosabb emberei, egyikük örökölheti az orosz trónt

Ahogy az ukrajnai háború az ötödik évébe lépett, Vlagyimir Putyin rendszere minden eddiginél nagyobb nyomás alá került. Az orosz hadsereg súlyos veszteségeket szenved, az ukrán drónok egyre mélyebben csapnak le orosz területen, a gazdaság pedig recseg-ropog a szankciók és a háborús kiadások súlya alatt. Egy nagyszabású oknyomozó elemzés szerint a Kreml elitje már nemcsak a Nyugattal és Ukrajnával harcol, hanem egymással is: megkezdődött a harc Putyin utódlásáért és az ország feletti kontrollért.

Vlagyimir Putyin Fotó: RAMIL SITDIKOV / POOL

Az elemzés szerint az orosz rendszer valójában régóta nem demokratikus intézményekre épül, hanem informális klánokra, amelyek pénzügyi erőforrásokért, fegyveres alakulatokért, titkosszolgálati kapcsolatokért és Putyin kegyeiért versengenek. Az elmúlt évtizedekben Putyin volt az egyetlen ember, aki egyensúlyban tudta tartani ezeket a csoportokat. Most azonban, hogy az elnök tekintélye gyengülni látszik, a klánok nyílt hatalmi harcba kezdtek.

Az elemzés szerint Oroszország előtt két út áll. Az egyik forgatókönyv szerint Putyin a hozzá hű fegyveres erőkre – elsősorban a Nemzeti Gárdára és a Szövetségi Őrszolgálatra – támaszkodva brutális elnyomással képes lesz megtartani hatalmát. A másik lehetőség egy orosz „Trónok harca”, amelyben azok maradnak talpon, akiknek a legtöbb pénzük, fegyverük és befolyásuk van.

A testőrök klánja: Putyin személyes katonái

A legerősebb csoportnak az úgynevezett „testőrklánt” tartják. Ennek vezetője Viktor Zolotov, az orosz Nemzeti Gárda 72 éves parancsnoka, aki már a kilencvenes évek elején Putyin közelébe került. Zolotov korábban Anatolij Szobcsak szentpétervári polgármester védelmét látta el, ott ismerkedett meg Putyinnal, később pedig az elnök személyi testőre lett.

A 2011-es oroszországi tüntetések után Putyin elkezdte saját testőreit kulcspozíciókba emelni. Így került Zolotov az orosz belügyi csapatok élére, amelyeket később Nemzeti Gárdává alakítottak át. A több mint 350 ezres fegyveres szervezet ma az egyik legfontosabb támasza a rendszernek. A Wagner-lázadás után Putyin még nehézfegyvereket és tankokat is adott a gárdának.

Az orosz alvilágban Zolotovot állítólag „Az Ökölnek” becézték brutalitása miatt.