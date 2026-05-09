Súlyos üzenetet küldött Putyin Moszkvából: célkeresztbe került a NATO

Putyin a győzelem napi beszédében az ukrajnai háborút igazságos küzdelemként mutatta be. A moszkvai katonai parádé közben feltűnően visszafogott volt, ballisztikus rakéták nélkül.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Győzelem napi beszédében élesen támadta a NATO-t

Putyin a NATO-t támadta a visszafogott moszkvai parádén

Vlagyimir Putyin az idei moszkvai Győzelem napi beszédét ismét az ukrajnai háború igazolására használta. Az orosz elnök a Vörös téren azt mondta, Oroszország „igazságos” háborút vív, Ukrajnát pedig olyan „agresszív erőnek” nevezte, amelyet szerinte „a teljes NATO-blokk felfegyverez és támogat”.

A beszéd különösen azért kapott figyelmet, mert az idei felvonulás jóval visszafogottabb volt a korábbiaknál. Évek óta először nem vonultak fel páncélozott járművek és ballisztikus rakéták Moszkvában, miközben több orosz városban is elmaradtak vagy online térbe kerültek az ünnepi események.

Külföldi államfők Moszkvában és tűzszünet az orosz-ukrán háborúban

A parádén jóval kevesebb külföldi vezető vett részt, mint korábban. Robert Fico szlovák miniszterelnök egyedüli uniós vezetőként jelent meg Moszkvában, és a felvonulás előtt Putyinnal is találkozott a Kremlben.

Az esemény előtt Oroszország és Ukrajna háromnapos tűzszünetben állapodott meg, amelyet Donald Trump amerikai elnök jelentett be. A parádé után az orosz védelmi minisztérium azzal vádolta Ukrajnát, hogy megsértette a tűzszünetet, részleteket azonban nem közölt.

A Győzelem napja Oroszország legfontosabb nemzeti ünnepe: a Szovjetunió náci Németország felett aratott második világháborús győzelmére emlékeznek. Oroszországban ezt Nagy Honvédő Háborúnak nevezik, amelyben mintegy 27 millió szovjet állampolgár halt meg – írja a BBC.

Vlagyimir Putyin: A győzelem mindig Oroszországé lesz

Nyolcvanegy éve ért véget a II. világháború, ennek lezárását és a győzelmet ünnepelték szombaton Moszkvában. A győzelem mindig Oroszországé lesz – hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében.

Zelenszkij rendeletben hergeli Putyint

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletben rögzítette, hogy május 9-én, a moszkvai Győzelem napi díszszemle idejére az ukrán fegyveres erők felfüggesztik a Vörös tér elleni esetleges csapásmérési terveket. A dokumentum formálisan úgy fogalmaz, hogy humanitárius okból engedélyezik a katonai parádé megtartását Moszkva központjában.