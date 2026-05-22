Meg vannak számlálva Putyin napjai? Hatalmas fordulat történt, ez durva

Tovább csökkent Putyin népszerűség Oroszországban – derült ki a Public Opinion Foundation (FOM) legfrissebb kutatásából. A május 15. és 17. között végzett felmérés szerint a megkérdezettek 71 százaléka gondolja úgy, hogy Vlagyimir Putyin „inkább jól” végzi elnöki feladatait. Ez a legalacsonyabb arány az elmúlt egy év során.

Meg vannak számlálva Putyin napjai? Ilyen még sosem történt, ez durva

Fotó: AFP

A kutatás szerint közben nőtt azok száma is, akik elégedetlenek az orosz államfő munkájával. A válaszadók 14 százaléka mondta azt, hogy Putyin „inkább rosszul” végzi a dolgát, ami szintén egyéves negatív rekordnak számít.

A FOM adatai alapján az elnökbe vetett bizalom is megingott. A megkérdezettek 71 százaléka nyilatkozott úgy, hogy „inkább bízik” Putyinban, míg 17 százalék már inkább nem bízik benne. Utóbbi adat a legmagasabb szintet érte el március vége óta.

Érdekes ellentmondás, hogy az állami kötődésű VCIOM közvélemény-kutató intézet közben emelkedést mért Putyin támogatottságában. A szervezet szerint az orosz elnök népszerűsége 69,4 százalékra nőtt május közepén. A függetlenebb elemzők azonban felhívták a figyelmet arra, hogy a VCIOM nemrég megváltoztatta adatfelvételi módszereit: a telefonos megkeresések mellett személyesen is felkeresik az embereket otthonaikban.

Orosz politikai elemzők szerint Putyin népszerűségének csökkenése több tényezővel is összefügghet. Az elmúlt hónapokban egyre nagyobb társadalmi elégedetlenséget váltott ki az emelkedő infláció, a mobilinternet időszakos leállítása, valamint a Telegram elleni korlátozások. Emellett a háború elhúzódása miatt sok orosznál megjelent a konfliktussal kapcsolatos fáradtság is.

A Kremlhez közel álló források szerint a vezetés érzékeli a romló hangulatot. Nemrég maga Putyin is arra kérte az orosz parlament képviselőit és szenátorait, hogy ne kizárólag újabb korlátozó törvények elfogadására koncentráljanak. A Meduza értesülései szerint a Kreml közben azt is megtiltotta az ellenőrzése alatt álló médiumoknak, hogy túl sokat foglalkozzanak az internetes korlátozásokkal és tiltásokkal.

Bár Putyin népszerűsége továbbra is magasnak számít nemzetközi összehasonlításban, a mostani adatok arra utalnak, hogy az orosz társadalomban fokozatosan erősödik az orosz elégedetlenség. Elemzők szerint különösen veszélyes lehet a Kreml számára, ha a gazdasági problémák és a háborús fáradtság egyszerre mélyül tovább az országban.