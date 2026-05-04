Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meglepő nevek és trükkös feladatok várták az érettségiző diákokat magyarból

Felháborító!

Ez Magyar Péter első számú problémája – nem fog hinni a szemének!

vlagyimir putyin

Eltűnt Vlagyimir Putyin - itt az európai hírszerzés leleplezése

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európai hírszerzési jelentések szerint Putyin egyre inkább tart egy merénylettől és akár egy puccstól is, ezért drasztikusan megerősítették a biztonsági intézkedéseket körülötte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vlagyimir putyinputyinorosz elnökmoszkva

Az orosz elnök, Putyin biztonságát jelentősen megerősítették, miután hírszerzési információk szerint komoly fenyegetések merültek fel ellene. A jelentések szerint az államfő heteket tölt megerősített létesítményekben, miközben a nyilvánosság felé előre rögzített videókkal tartják fenn az aktivitás látszatát.

Putyin retteg a merénylettől: bunkerekbe zárkózott az orosz elnök
Putyin retteg a merénylettől: bunkerekbe zárkózott az orosz elnök
Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov / MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alexandr Kazakov

A beszámolók szerint Putyin mozgása drasztikusan beszűkült: már nem látogatja korábbi rezidenciáit, például a Valdaj térségében található birtokot, és 2026-ban egyetlen katonai objektumot sem keresett fel. 

Ez különösen feltűnő változás a korábbi évekhez képest.

A Kreml környezetében dolgozókra is szigorúbb szabályok vonatkoznak. A személyzet tagjait folyamatos megfigyelés alatt tartják, több szintű ellenőrzésen mennek keresztül, és csak internetkapcsolat nélküli telefonokat használhatnak. A biztonsági intézkedések részeként a hatóságok még a drónfenyegetésekre is készülnek, például a Moszkva folyó mentén telepített egységekkel.

Növekvő feszültség a Kremlben

A fokozott biztonság hátterében nemcsak külső, hanem belső kockázatok is állnak. A jelentések szerint a hatalmi elit körében nő a feszültség, és Putyin egyre inkább tart attól, hogy akár saját köreiből is veszély fenyegetheti.

Egy decemberi incidens – egy magas rangú orosz tábornok elleni merénylet – után a biztonsági szervek vezetői egymást hibáztatták a hiányosságok miatt. A konfliktus rávilágított arra, hogy a rendszeren belül is komoly repedések alakultak ki.

A hírszerzési értékelések szerint különösen aggasztó a merénylet lehetősége drónokkal, illetve egy esetleges hatalmi átrendeződés az elit körében. Egyes jelentések még arra is utalnak, hogy volt magas rangú vezetők továbbra is jelentős befolyással bírnak a háttérben.

A Kreml hivatalosan nem reagált a hírekre, ugyanakkor a fokozódó intézkedések és a zárt működés egyértelműen jelzik: Moszkvában komoly bizonytalanság uralkodik a hatalom legfelső szintjén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!