Eltűnt Vlagyimir Putyin - itt az európai hírszerzés leleplezése

Az orosz elnök, Putyin biztonságát jelentősen megerősítették, miután hírszerzési információk szerint komoly fenyegetések merültek fel ellene. A jelentések szerint az államfő heteket tölt megerősített létesítményekben, miközben a nyilvánosság felé előre rögzített videókkal tartják fenn az aktivitás látszatát.

Putyin retteg a merénylettől: bunkerekbe zárkózott az orosz elnök

A beszámolók szerint Putyin mozgása drasztikusan beszűkült: már nem látogatja korábbi rezidenciáit, például a Valdaj térségében található birtokot, és 2026-ban egyetlen katonai objektumot sem keresett fel.

Ez különösen feltűnő változás a korábbi évekhez képest.

A Kreml környezetében dolgozókra is szigorúbb szabályok vonatkoznak. A személyzet tagjait folyamatos megfigyelés alatt tartják, több szintű ellenőrzésen mennek keresztül, és csak internetkapcsolat nélküli telefonokat használhatnak. A biztonsági intézkedések részeként a hatóságok még a drónfenyegetésekre is készülnek, például a Moszkva folyó mentén telepített egységekkel.

Növekvő feszültség a Kremlben

A fokozott biztonság hátterében nemcsak külső, hanem belső kockázatok is állnak. A jelentések szerint a hatalmi elit körében nő a feszültség, és Putyin egyre inkább tart attól, hogy akár saját köreiből is veszély fenyegetheti.

Egy decemberi incidens – egy magas rangú orosz tábornok elleni merénylet – után a biztonsági szervek vezetői egymást hibáztatták a hiányosságok miatt. A konfliktus rávilágított arra, hogy a rendszeren belül is komoly repedések alakultak ki.

A hírszerzési értékelések szerint különösen aggasztó a merénylet lehetősége drónokkal, illetve egy esetleges hatalmi átrendeződés az elit körében. Egyes jelentések még arra is utalnak, hogy volt magas rangú vezetők továbbra is jelentős befolyással bírnak a háttérben.

A Kreml hivatalosan nem reagált a hírekre, ugyanakkor a fokozódó intézkedések és a zárt működés egyértelműen jelzik: Moszkvában komoly bizonytalanság uralkodik a hatalom legfelső szintjén.