Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felfoghatatlan, mi történt Putyinnal a Győzelem Napján – részletek

Érdekes

Történelmi fejlesztés: a magyarok végre befejezik a legendás szellem-autópályát

vlagyimir putyin

Vlagyimir Putyin: A győzelem mindig Oroszországé lesz

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyolcvanegy éve ért véget a II. világháború, ennek lezárását és a győzelmet ünnepelték szombaton Moszkvában. A győzelem mindig Oroszországé lesz – hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján megtartott beszédében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vlagyimir putyinII. világháborúünnepségoroszország

Vlagyimir Putyin szerint a második világháborúban győztes nemzedék hőstette lelkesíti azokat a katonákat, akik ma a különleges hadművelet keretében Ukrajnában harcolnak. Az elesettek és az áldozatok emlékéről egy perc csenddel emlékeztek meg. Az orosz elnök az ünnepségen kijelentette: a győzelem mindig Oroszországé lesz.

Russian President Vladimir Putin attends a ceremony to lay flowers at the Tomb of the Unknown Soldier by the Kremlin wall in central Moscow on May 9, 2026. Russia celebrates the 81st anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War Two (WWII). (Photo by Alexander NEMENOV / POOL / AFP), Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában a katonai díszszemlén
Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában a katonai díszszemlén
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

A katonai díszszemlét az idén a nehézfegyverek felvonultatása nélkül rendezték meg a Vörös téren. A gyalogos alakulatok díszmenetét lezárva harci repülőgépek húztak el a Vörös tér felett. A televíziós közvetésben és a Vörös téren elhelyezett kivetítőn felvételeket játszottak be az orosz hadsereg harci tevékenységéről. 

A parádét rendkívüli biztonsági intézkedések közepette rendezték meg, az orosz fővárosban a mobilinternetet is lekapcsolták. 

Az előkészületeket övező feszültséget csökkentette, hogy péntek éjjel Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai közvetítéssel szombattól háromnapos tűzszünet lép életbe Kijev és Moszkva között, és hogy a szemben álló felek ezer-ezer hadifoglyot csernek ki.

Több díszvendéget is meghívott Vlagyimir Putyin azünnepségre

Ezt megelőzően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn kilátásba helyezte, hogy a moszkvai díszszemlét drónok támadhatják meg, ami az orosz védelmi minisztérium bejelentése szerint egy Kijev központjára mért tömeges rakétacsapást váltott volna ki válaszként. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szombaton közölte, hogy a fegyvernyugvás meghosszabbításáról egyelőre nem esett szó. Elmondta, hogy Putyin és Trump egyelőre nem köszöntötte fel egymást a győzelem napja alkalmából, és hogy a két elnök közötti telefonbeszélgetés jelenleg nem szerepel a tervek között.

Russian servicemen, involved in the so-called 'special military operation' in Ukraine, march on Red Square during the Victory Day military parade in Moscow on May 9, 2026. Russia celebrates the 81st anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War Two (WWII). (Photo by Igor IVANKO / AFP)
Orosz katonák felvonulása május 9-én a moszkvai Vörös téren
Fotó: IGOR IVANKO / AFP

A parádé alatt dísztribünön helyet foglalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz, Kaszim-Zsomart Tokajev kazah, és Savkat Mirzijojev üzbég elnök, Ibrahim Sultan Iskandar király, Malajzia uralkodója, Sziszulit Thonglun, Laosz államfője, Badra Gunba, Abházia és Alan Gaglojev, Dél-Oszétia, és Sinisa Karan, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke. Azonban Robert Fico, szlovák miniszterelnök, aki a tervek szerint találkozik Putyinnal, és virágot helyez el az Ismeretlen Katona sírjánál, a Vörös téren megtartott díszszemlén nem vett részt.

MOSCOW, RUSSIA - MAY 09: Russian troops units gather to participate in the military parade marking the 81st anniversary of Victory Day, commemorating the Soviet victory over Nazi Germany during World War II, in Moscow, Russia, on May 09, 2026. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP)
Orosz katonák készülődnek a május 9-ei ünnepségre
Fotó: Sefa Karacan / Anadolu

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!