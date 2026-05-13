A Kreml és Örményország között ismét súlyos diplomáciai válság alakult ki, miután Jereván egyre határozottabban közeledik az Európai Unióhoz, Moszkva pedig ezt nyílt politikai kihívásként értelmezi. A feszültség azután éleződött ki, hogy Örményországban egy nagyszabású európai csúcstalálkozót tartottak, ahol EU-s vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett.

Putyin megfenyegetett egy országot: ti lesztek a következő Ukrajna!

A rendezvényen Nikol Pasinján örmény miniszterelnök kijelentette, hogy országa kész mélyíteni kapcsolatait az Európai Unióval, és „boldog lenne”, ha Örményország a jövőben az EU tagja lehetne. A politikai irányváltás Moszkvában azonnali reakciót váltott ki.

Moszkva reakciója: bírálatok és figyelmeztetések

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a jereváni események után azt közölte, hogy Oroszország „magyarázatot vár” az örmény vezetéstől, és „abnormálisnak” nevezte, hogy az ország teret adott Zelenszkijnek „oroszellenes kijelentésekhez”.

Marija Zaharova külügyi szóvivő szintén bírálta Jerevánt, és „Oroszország-ellenes lépésekről” beszélt, miközben a kétoldalú kapcsolatok „súlyos romlásával” fenyegetett.

A politikai nyomásgyakorlás következményeként Pasinján nem vett részt az Oroszország vezette Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) asztanai csúcstalálkozóján, hivatalosan belpolitikai és választási elfoglaltságokra hivatkozva.

Putyin megszólalása tovább élezte a konfliktust

A feszültség néhány nappal később új szintre lépett, amikor Vlagyimir Putyin a május 9-i moszkvai parádét követő sajtótájékoztatón is megszólalt az ügyben. Az orosz elnök szerint Örményország EU-közeledését és az EAEU-ból való esetleges kilépését akár egy országos népszavazásnak kellene eldöntenie, és arra szólította fel Jerevánt, hogy „ne menjen a végletekig”.

Putyin az ukrajnai háborúra is utalva figyelmeztetett, mondván: a Nyugathoz való közeledés hasonló folyamatokat indíthat el, mint amelyek Ukrajnában is történtek. Szerinte a politikai döntések „komoly következményekkel” járhatnak, és Örményországnak „mérlegelnie kell” a lépéseit.

Az örmény vezetés erre reagálva közölte, hogy a népszavazás kérdése csak „objektív szükség esetén” merülhet fel, és hangsúlyozta: az államközi kapcsolatok nem kezelhetők politikai nyomás vagy érzelmi párhuzamok mentén.

Elemző: Putyin üzenetei egyértelmű nyomásgyakorlásnak számítanak

Örmény politikai elemzők szerint Putyin kijelentései nem csupán diplomáciai figyelmeztetésként értelmezhetők, hanem nyílt politikai nyomásként is. Ruben Mehrabyan szerint az orosz elnök kommunikációja egyszerre sugall „baráti hangnemet” és fenyegetést, miközben célja az örmény belpolitikai folyamatok befolyásolása is lehet.