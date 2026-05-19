A látogatás előkészítéséről Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója számolt be, aki hangsúlyozta, hogy a program rendkívül sűrű és több szintű tárgyalásokat foglal magában. Putyin a kínai meghívásra érkezik, a látogatás pedig egy fontos diplomáciai évfordulóhoz is kapcsolódik: a két ország közötti barátsági és együttműködési szerződés 25. évfordulójához.

Vlagyimir Putyin repülőgépe elhagyta Oroszországot

A program szerint Putyin május 19-én este érkezik Pekingbe, ahol a kínai külügyminiszter fogadja, majd a vendégek számára fenntartott állami rezidenciára, a Diaojujtaiba kísérik. Másnap hivatalos ceremóniával indul a látogatás a Tienanmen téren, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel közösen vesz részt az ünnepélyes fogadáson. Ezt követően szűk körű tárgyalások kezdődnek, ahol a legérzékenyebb kétoldalú kérdések kerülnek napirendre.

A delegáció összetétele is a látogatás súlyát jelzi: az orosz oldalról öt miniszterelnök-helyettes, több miniszter, valamint az elnöki adminisztráció és a legnagyobb orosz gazdasági szereplők képviselői vesznek részt. A gazdasági és stratégiai tárgyalások során külön bizottságok számolnak be az együttműködés különböző területeiről, beleértve az energetikát, ipart, közlekedést, oktatást és kulturális kapcsolatokat.

A találkozó egyik központi eleme az új közös dokumentumcsomag aláírása lesz. A tervek szerint mintegy 40 megállapodás születik, köztük egy átfogó politikai nyilatkozat a kétoldalú stratégiai partnerség további erősítéséről, valamint egy deklaráció a többpólusú világrend támogatásáról. Emellett számos gazdasági és ágazati szerződés is várható, különösen az energiaipar, az ipari termelés és az infrastruktúra-fejlesztés területén.

Bár a „Szibéria Ereje–2” gázvezeték projektje kiemelt figyelmet kap, Jurij Usakov nem erősítette meg, hogy konkrét megállapodás születik róla. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az energiaügyek kiemelt helyet kapnak a tárgyalásokon. Vlagyimir Putyin korábban úgy fogalmazott, hogy az orosz–kínai energetikai együttműködésben „nagyon komoly előrelépés” várható, és több kérdés már közel áll a végső megállapodáshoz.

A delegációban helyet kap többek között a miniszterelnök-helyettesek mellett Szergej Lavrov külügyminiszter, valamint több gazdasági és pénzügyi vezető is. A vállalati szektort olyan szereplők képviselik, mint az orosz energiaszektor és pénzügyi elit meghatározó szereplői, ami tovább erősíti a látogatás gazdasági súlyát.

A program része több szimbolikus esemény is, köztük egy személyes találkozó egy kínai mérnökkel, aki Putyinnal korábban, 2000-es látogatása során is találkozott gyermekként. A látogatás végén hivatalos fogadás és közös sajtónyilatkozat zárja a tárgyalásokat, amelyet egy informális tea melletti megbeszélés követ a két vezető között.