Putyin megszólalt a romániai dróntámadásról

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Oroszország objektív vizsgálatot folytat, és megfelelő értékelést ad a Romániában lezuhant drón ügyéről, amennyiben hiteles adatokat kapnak az incidensről.

Putyin: adják át az adatokat, kivizsgáljuk a romániai drónügyet

Ha átadnak nekünk objektív adatokat – ahogyan mi korábban átadtuk például az amerikai adminisztráció képviselőinek azoknak a drónoknak a maradványait, amelyek megpróbálták megtámadni az Oroszországi Föderáció elnökének egyik rezidenciáját –, akkor mi is lefolytatunk egy objektív vizsgálatot. Csak ezután fogunk értékelést adni a történtekről

– mondta az orosz elnök a kazahsztáni látogatását lezáró sajtótájékoztatón.

Pénteken a román védelmi minisztérium arról számolt be, hogy egy drón egy galaci ház tetejébe csapódott, két ember megsérült. A román hatóságok Oroszországot tették felelőssé az incidensért, azonban bizonyítékokat nem mutattak be.