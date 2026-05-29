Putyin megszólalt a romániai dróntámadásról

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Oroszország objektív vizsgálatot folytat, és megfelelő értékelést ad a Romániában lezuhant drón ügyéről, amennyiben hiteles adatokat kapnak az incidensről.
Putyin: adják át az adatokat, kivizsgáljuk a romániai drónügyet
Ha átadnak nekünk objektív adatokat – ahogyan mi korábban átadtuk például az amerikai adminisztráció képviselőinek azoknak a drónoknak a maradványait, amelyek megpróbálták megtámadni az Oroszországi Föderáció elnökének egyik rezidenciáját –, akkor mi is lefolytatunk egy objektív vizsgálatot. Csak ezután fogunk értékelést adni a történtekről
– mondta az orosz elnök a kazahsztáni látogatását lezáró sajtótájékoztatón.
Pénteken a román védelmi minisztérium arról számolt be, hogy egy drón egy galaci ház tetejébe csapódott, két ember megsérült. A román hatóságok Oroszországot tették felelőssé az incidensért, azonban bizonyítékokat nem mutattak be.