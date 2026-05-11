Putyin bedobta Schrödert, Brüsszel pedig lefagyott: hatalmas vita robbant ki az EU-ban

„Az európaiak körében jelenleg heves vita folyik erről: egyesek szerint ez az ötlet figyelmet érdemel, mások szerint nem” - mondta Peszkov.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője

Fotó: Sefa Karacan / Anadolu/AFP

Peszkov odaszúrt Brüsszelnek

Schrödert azért nevezte meg (Putyin), mert jól ismeri

- tette hozzá.

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője elutasította annak lehetőségét, hogy a volt kancellárt jelöljék az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokra. Ezt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is elvetette. Sajtójelentések szerint Schröder személyét a német kormány is ellenzi, a Der Spiegel című lap szerint Berlinben Frank-Walter Steimeier elnök neve merült lehetséges jelöltként.

Putyin szombaton azt mondta, hogy személy szerint Schrödert részesítené előnyben erre a tisztségre.

Hadd válasszanak az európaiak olyan vezetőt, akiben megbíznak, és aki nem mondott semmilyen csúfságot nekünk címezve

- hangoztatta.

Peszkov hétfőn elmondta, hogy Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója folyamatos kapcsolatban áll Steve Witkoff-fal, az amerikai elnöki különmegbízottjával, aki az ukrajnai rendezés ügyében is képviseli Washingtont. Hozzátette, hogy egyelőre nincsenek konkrét tervek Witkoff oroszországi látogatására vonatkozóan.

Közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök oroszországi meghívása továbbra is érvényben van, és orosz hivatali partnere bármikor örömmel fogadná, amit minden alkalommal megerősít neki a telefonbeszélgetéseik során. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az orosz-amerikai kétoldalú kapcsolatok továbbra is a nullán állnak, és az Egyesült Államok eddig semmit sem tett az előrelépés érdekében.