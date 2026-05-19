Sokkban a világ: újabb ország megszállására készül Putyin – ők a következő Ukrajna

Egyre komolyabb figyelmeztetések érkeznek arról, hogy a Kreml új geopolitikai lépésre készülhet a Moldovához tartozó, de szakadár Transznisztria térségében. Vlagyimir Putyin rendeletben könnyítette meg az orosz állampolgárság megszerzését az ott élők számára: a helyieknek mostantól nem kell Oroszországban élniük az útlevél megszerzéséhez, elegendő a transznisztriai lakcím, és az orosz nyelvi, történelmi és jogi vizsgát sem kell letenniük.

A döntés azonnal erős reakciókat váltott ki Ukrajnában és Moldovában is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Moszkva ezzel nemcsak új katonákat próbál szerezni, hanem lényegében jogot formál Transznisztria területére is.

A szakadár régió hivatalosan Moldova része, azonban saját kormánnyal, hadsereggel, valutával és útlevelekkel rendelkezik. Oroszország évtizedek óta katonailag és politikailag támogatja a térséget, ahol jelenleg is mintegy 1200-1500 orosz katona állomásozik.

A mostani lépést sok elemző a Krím és a Donbasz esetével állítja párhuzamba. A Kreml korábban más megszállt vagy szakadár területeken is tömegesen osztott orosz útleveleket, majd később arra hivatkozott, hogy „meg kell védenie az orosz állampolgárokat”.

Különösen figyelemfelkeltő, hogy szinte egy időben az orosz parlament olyan törvényt fogadott el, amely lehetővé teszi az orosz hadsereg külföldi bevetését „orosz állampolgárok védelme” érdekében.

Az elemzők szerint Odessza lehet a valódi cél

Ivan Preobrazsenszkij politikai elemző szerint a két döntés szorosan összefügg. Úgy véli, Moszkva hosszabb távon Transznisztria annektálására készülhet, hasonló módon, mint korábban a Krím, Donbasz, Abházia vagy Dél-Oszétia esetében.

Az elemző szerint a Kreml számára Transznisztria stratégiai jelentőségű, mert egyszerre jelent nyomást Moldovára és potenciális hátországot Ukrajnával szemben. Emellett akadályozza Moldova európai uniós integrációját is.

Preobrazsenszkij arra figyelmeztetett, hogy Oroszország végső célja akár egy szárazföldi folyosó létrehozása lehet a megszállt ukrán területek és Transznisztria között. Ez pedig Odessza és Mikolajiv elfoglalását feltételezné.