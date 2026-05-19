Sokkban a világ: újabb ország megszállására készül Putyin – ők a következő Ukrajna

Egyre komolyabb figyelmeztetések érkeznek arról, hogy a Kreml új geopolitikai lépésre készülhet a Moldovához tartozó, de szakadár Transznisztria térségében. Vlagyimir Putyin rendeletben könnyítette meg az orosz állampolgárság megszerzését az ott élők számára: a helyieknek mostantól nem kell Oroszországban élniük az útlevél megszerzéséhez, elegendő a transznisztriai lakcím, és az orosz nyelvi, történelmi és jogi vizsgát sem kell letenniük.
A döntés azonnal erős reakciókat váltott ki Ukrajnában és Moldovában is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Moszkva ezzel nemcsak új katonákat próbál szerezni, hanem lényegében jogot formál Transznisztria területére is.
A szakadár régió hivatalosan Moldova része, azonban saját kormánnyal, hadsereggel, valutával és útlevelekkel rendelkezik. Oroszország évtizedek óta katonailag és politikailag támogatja a térséget, ahol jelenleg is mintegy 1200-1500 orosz katona állomásozik.
A mostani lépést sok elemző a Krím és a Donbasz esetével állítja párhuzamba. A Kreml korábban más megszállt vagy szakadár területeken is tömegesen osztott orosz útleveleket, majd később arra hivatkozott, hogy „meg kell védenie az orosz állampolgárokat”.
Különösen figyelemfelkeltő, hogy szinte egy időben az orosz parlament olyan törvényt fogadott el, amely lehetővé teszi az orosz hadsereg külföldi bevetését „orosz állampolgárok védelme” érdekében.
Az elemzők szerint Odessza lehet a valódi cél
Ivan Preobrazsenszkij politikai elemző szerint a két döntés szorosan összefügg. Úgy véli, Moszkva hosszabb távon Transznisztria annektálására készülhet, hasonló módon, mint korábban a Krím, Donbasz, Abházia vagy Dél-Oszétia esetében.
Az elemző szerint a Kreml számára Transznisztria stratégiai jelentőségű, mert egyszerre jelent nyomást Moldovára és potenciális hátországot Ukrajnával szemben. Emellett akadályozza Moldova európai uniós integrációját is.
Preobrazsenszkij arra figyelmeztetett, hogy Oroszország végső célja akár egy szárazföldi folyosó létrehozása lehet a megszállt ukrán területek és Transznisztria között. Ez pedig Odessza és Mikolajiv elfoglalását feltételezné.
Az elemző szerint a Kreml katonai terveiben továbbra is szerepelhet Ukrajna fekete-tengeri térségének megszerzése. Bár ennek megvalósítása jelenleg rendkívül nehéznek tűnik, Putyin stratégiai gondolkodásában továbbra is kulcsszerepet játszhat.
A szakértő emlékeztetett arra is, hogy Oroszország 2014 után hosszú ideig beszélt a Krímhez vezető szárazföldi folyosó létrehozásáról, amely végül a dél-ukrajnai megszállásokkal valósult meg. Szerinte hasonló logika jelenhet meg most Transznisztria esetében is.
Moldova és Ukrajna is komoly fenyegetésként kezeli a helyzetet
A moldovai és ukrán vezetés nyilvánosan óvatosabban fogalmaz, de egyre nyilvánvalóbb, hogy komoly fenyegetésként tekintenek az orosz lépésekre. Maia Sandu moldovai elnök és Volodimir Zelenszkij is arról beszélt, hogy az orosz útlevelek kiosztása elsősorban katonai célokat szolgálhat.
Az elemzők ugyanakkor úgy látják, Moszkva egyszerre több célt próbál elérni. Egyrészt növelheti a hadköteles orosz állampolgárok számát, másrészt jogi és politikai alapot teremthet egy későbbi beavatkozáshoz.
Transznisztriában már most is jelentős számú orosz állampolgár él. Korábban Szergej Sojgu akkori orosz védelmi miniszter azt állította, hogy több mint 220 ezer orosz állampolgár tartózkodik a régióban.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Ukrajna számára Transznisztria potenciális katonai fenyegetést jelenthet a nyugati hátország irányából. Ukrán források ugyanakkor többször jelezték: ha Oroszország megpróbálná megerősíteni katonai jelenlétét a térségben, Ukrajna gyorsan képes lenne katonai ellenőrzés alá vonni a szakadár régiót.
Mindeközben Moldova továbbra is erősen függ az orosz gazdasági és politikai nyomástól, még annak ellenére is, hogy az elmúlt években jelentősen csökkentette energetikai függőségét Moszkvától.
A mostani orosz lépések így nemcsak Moldova és Ukrajna számára jelentenek figyelmeztetést, hanem egész Európa számára is, mivel sok elemző szerint a Kreml továbbra sem mondott le a térség geopolitikai átrendezéséről.