Mindenkinek elege van Trumpból - Putyin és Zelenszkij is őrjöng

A Financial Times értesülései szerint Putyin és az ukrán vezetés egyaránt elveszítette a bizalmát az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokban, és egyre kevesebb értelmét látják a folyamat folytatásának.

Putyin már nem hisz Trump béketervében, új célokat tűzött ki

A lap forrásai szerint az orosz elnök már nem gyors kompromisszumra készül, hanem újabb katonai területszerzésekben gondolkodik. A jelentés alapján Putyin célja az lehet, hogy őszig teljesen elfoglalja a Donbasz térségét, és csak ezután szigorítsa tovább a békefeltételeket.

A Kremlhez közel álló források szerint az orosz katonai vezetés arról győzte meg az elnököt, hogy az ukrán hadsereg egyre nehezebb helyzetben van.

„Azt mondják neki, hogy az ukránok kimerültek, összeomlóban van a frontjuk, és fogynak az embereik” – mondta egy, az informális tárgyalásokban részt vevő forrás.

A valós helyzet azonban ennél összetettebb. Katonai elemzők szerint az Ukrajna által végrehajtott dróncsapások és egyes frontszakaszokon indított ellentámadások miatt Kijev több helyen vissza tudta szerezni a kezdeményezést.

Az ukrán vezetés közben úgy látja, hogy az ország kevésbé kiszolgáltatott Washington nyomásának, mint korábban, mivel sikerült megállítani az orosz előrenyomulás egy részét és fokozni a mélységi csapásokat orosz célpontok ellen.

Kijevben ugyanakkor egyre nagyobb a csalódottság Trump politikájával kapcsolatban is. Ukrán tisztviselők szerint az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetések gyakorlatilag február óta megrekedtek.

„Az amerikai fél semmilyen eredményt nem tudott elérni Oroszországnál. Mindent megbeszéltek már, amit meg lehetett” – fogalmazott egy ukrán forrás a lapnak.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Moszkva is egyre élesebben bírálja Trump Oroszországgal kapcsolatos politikáját. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint hiába erősödtek a washingtoni kapcsolatok, az amerikai adminisztráció továbbra is fenntartja a korábbi szankciókat.

Lavrov úgy fogalmazott: Trump ugyan rendszeresen azt állítja, hogy az ukrajnai háború Joe Biden konfliktusa, nem az övé, a gyakorlatban azonban szerinte semmi sem változott.