A tudósok kiadták a figyelmeztetést a rágógumiról - ennek sokan nem fognak örülni

A rágógumi veszélyei főleg akkor jelentkezhetnek, ha valaki túl sokáig vagy túl gyakran rágózik. Ekaterina Shaula gyermekfogorvos szerint a rágót étkezés után érdemes használni, de legfeljebb 10–15 percig, mert a hosszabb rágózás túlterhelheti az arcizmokat és az állkapocsízületet – írja a Lenta.

A rágógumi veszélyei között a fejfájás, az állkapocsproblémák és a bélpanaszok is szerepelhetnek Fotó:Illusztráció/Unplash

A rágógumi veszélyei: fejfájástól a bélpanaszokig több problémát is okozhat

A szakember szerint a cukormentes rágógumi étkezés után segíthet a nyáltermelés fokozásában, ami hozzájárulhat az ételmaradékok eltávolításához és a savak semlegesítéséhez. Ez a védelem azonban csak akkor működik jól, ha a rágó nem tartalmaz cukrot.

Akinek kattog az állkapcsa, jobb, ha óvatos

A fogorvos szerint különösen figyelniük kell azoknak, akiknél állkapocsízületi probléma, kattogás vagy fájdalom jelentkezik szájnyitáskor. Ilyenkor a túl sok rágózás tovább terhelheti az ízületet.

A fogcsikorgatás és a kóros fogkopás szintén kockázati tényező lehet. Gyerekeknél és kamaszoknál a folyamatos rágózás akár krónikus fejfájás kialakulásához is hozzájárulhat az arcizmok túlterhelése miatt.

A fogszabályzót viselőknek sem ajánlott óvatlanul rágózni, mert a rágógumi beleragadhat a készülékbe, és akár a fogszabályzó elemei is meglazulhatnak.

Az édesítőszer is okozhat kellemetlen tüneteket

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a rágógumikban gyakran használt édesítőszerek, például a szorbit, túlzott mennyiségben bélpanaszokat és hasmenést okozhatnak.

1869. december 28. egy kevésbé ünnepelt, mégis ikonikus dátum. Ezen a napon nyújtotta ugyanis be William Finley Semple ohiói fogorvos az első rágógumi-szabadalmat az Egyesült Államokban. Bár maga Semple is elismerte, hogy nem ő találta fel a rágógumit, találmánya a gyártás és használat modern formájához vezető úton fontos mérföldkő volt.

Nem is gondolnánk, mit művel az agyunkkal a rágógumi

Új tudományos áttekintés szerint a rágógumi rágása rövid ideig javíthatja a figyelmet és enyhítheti a stresszt. Bár nem csodaszer, mégis többet dolgozik az agyunkban, mint azt elsőre gondolnánk.