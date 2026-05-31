Szenzációs áttörés: egy új injekció 15 végstádiumú betegnél teljesen eltüntette a daganatot

Az amivantamab nevű készítményt olyan daganatos betegek kapták, akiknél a rák kiújult vagy továbbterjedt, és már nem reagált sem a kemoterápiára, sem az immunterápiára. A 11 ország részvételével zajló nemzetközi vizsgálatban 102 fej- és nyaki daganatos beteget kezeltek. Az eredmények meglepték még a kutatókat is. A betegek több mint egyharmadánál jelentősen zsugorodott a daganat, 15 esetben pedig az orvosok egyáltalán nem találtak kimutatható tumort a kezelést követően, számolt be a Guardian.

Az amivantamab nevű készítményt bőr alá adott injekcióként alkalmazzák a végstádiumban lévő rákos betegeknél, az eddigi eredmények elképesztően biztatóak – Fotó: pexels.com

„Példátlanul erős válaszreakciókat látunk”

Kevin Harrington professzor, a londoni Rákkutató Intézet szakértője szerint a vizsgálat eredményei rendkívül biztatóak.

Ezek példátlanul erős válaszreakciók olyan betegeknél, akiknek a betegsége már ellenállóvá vált mind a kemoterápiával, mind az immunterápiával szemben

– mondta.

A professzor szerint ez a betegcsoport általában nagyon kevés kezelési lehetőséggel rendelkezik.

Ebben a helyzetben különösen figyelemreméltó, hogy ilyen mértékű javulást látunk

– tette hozzá.

Három fronton támadja a rákos daganatot

Az amivantamab különlegessége, hogy egyszerre több mechanizmuson keresztül veszi célba a rákos sejteket. A gyógyszer blokkolja az EGFR nevű fehérjét, amely segíti a daganatok növekedését, gátolja a MET jelátviteli útvonalat, amelyet a daganatok gyakran a kezelések kijátszására használnak, és közben az immunrendszert is aktiválja a rákos sejtek elleni harcban. A kutatók szerint ez a háromszoros támadási stratégia állhat a látványos eredmények mögött.

Két kezelés után minden megváltozott

Az 56 éves Carl Walsh az elsők között kapta meg a kezelést. A férfinál 2024-ben nyelvrákot diagnosztizáltak. A kemoterápia és az immunterápia azonban nem hozott eredményt. Ezt követően került be a klinikai vizsgálatba.

Most már a 17. kezelési ciklusnál tartok, és nagyon elégedett vagyok az eddigi eredményekkel

– mondta.

Walsh szerint a betegség korábban a legegyszerűbb dolgokat is megnehezítette.

A kezelés előtt alig tudtam rendesen beszélni, és az evés is nehézséget okozott a duzzanat és a fájdalom miatt

– magyarázta.