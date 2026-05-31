Szenzációs áttörés: egy új injekció 15 végstádiumú betegnél teljesen eltüntette a daganatot

Az amivantamab nevű készítményt olyan daganatos betegek kapták, akiknél a rák kiújult vagy továbbterjedt, és már nem reagált sem a kemoterápiára, sem az immunterápiára. A 11 ország részvételével zajló nemzetközi vizsgálatban 102 fej- és nyaki daganatos beteget kezeltek. Az eredmények meglepték még a kutatókat is. A betegek több mint egyharmadánál jelentősen zsugorodott a daganat, 15 esetben pedig az orvosok egyáltalán nem találtak kimutatható tumort a kezelést követően, számolt be a Guardian.
„Példátlanul erős válaszreakciókat látunk”
Kevin Harrington professzor, a londoni Rákkutató Intézet szakértője szerint a vizsgálat eredményei rendkívül biztatóak.
Ezek példátlanul erős válaszreakciók olyan betegeknél, akiknek a betegsége már ellenállóvá vált mind a kemoterápiával, mind az immunterápiával szemben
– mondta.
A professzor szerint ez a betegcsoport általában nagyon kevés kezelési lehetőséggel rendelkezik.
Ebben a helyzetben különösen figyelemreméltó, hogy ilyen mértékű javulást látunk
– tette hozzá.
Három fronton támadja a rákos daganatot
Az amivantamab különlegessége, hogy egyszerre több mechanizmuson keresztül veszi célba a rákos sejteket. A gyógyszer blokkolja az EGFR nevű fehérjét, amely segíti a daganatok növekedését, gátolja a MET jelátviteli útvonalat, amelyet a daganatok gyakran a kezelések kijátszására használnak, és közben az immunrendszert is aktiválja a rákos sejtek elleni harcban. A kutatók szerint ez a háromszoros támadási stratégia állhat a látványos eredmények mögött.
Két kezelés után minden megváltozott
Az 56 éves Carl Walsh az elsők között kapta meg a kezelést. A férfinál 2024-ben nyelvrákot diagnosztizáltak. A kemoterápia és az immunterápia azonban nem hozott eredményt. Ezt követően került be a klinikai vizsgálatba.
Most már a 17. kezelési ciklusnál tartok, és nagyon elégedett vagyok az eddigi eredményekkel
– mondta.
Walsh szerint a betegség korábban a legegyszerűbb dolgokat is megnehezítette.
A kezelés előtt alig tudtam rendesen beszélni, és az evés is nehézséget okozott a duzzanat és a fájdalom miatt
– magyarázta.
A férfi elárulta, hogy korábban szinte csak levest, tejberizst és puha ételeket tudott fogyasztani. A változás azonban gyorsan bekövetkezett.
A kezelés megkezdése óta a duzzanat jelentősen csökkent, a fájdalmaim pedig sokkal enyhébbek lettek. Két kezelési ciklus után kezdett visszatérni a normális étrendem. Hat hónap elteltével már mindent ehettem. A legnagyobb élmény az első nagy steak elfogyasztása volt
– mesélte.
Nem infúzióban adják, hanem egy apró injekcióval
A kutatók szerint a kezelés további előnye, hogy nem hosszadalmas infúzió formájában történik. Az amivantamabot egy kis bőr alá adott injekcióként alkalmazzák háromhetente egyszer. Ez gyorsabbá és kényelmesebbé teheti a kezelést a betegek számára.
A mellékhatások többsége enyhe vagy közepes erősségű volt, és tízből kevesebb mint egy beteg kényszerült a kezelés megszakítására.
A szakemberek szerint új korszak kezdődhet
A kutatás eredményeit a világ legnagyobb onkológiai konferenciáján, az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (ASCO) éves találkozóján mutatták be Chicagóban. Kristian Helin professzor szerint az eredmények jelentős előrelépést jelentenek.
A daganatok ilyen mértékű visszahúzódása és a biztató túlélési eredmények egy ennyire nehezen kezelhető betegcsoportban komoly áttörésnek számítanak
– mondta.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra még szükség van, de az eddigi adatok alapján az amivantamab a jövőben új reményt adhat azoknak a betegeknek, akiknél a jelenlegi kezelések már nem működnek.
