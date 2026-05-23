A rák kialakulása ehhez a 2 hétköznapi szokáshoz kapcsolódhat – milliók csinálják nap mint nap

A szakértők szerint a daganatos megbetegedések közel 40 százaléka összefügg olyan tényezőkkel, amelyeken az emberek vagy a társadalmak változtathatnának. A WHO elemzése alapján a tüdőrák, a méhnyakrák és a gyomorrák tartozik a legnagyobb arányban megelőzhető daganatos betegségek közé. A kutatók szerint a megelőzésben fontos szerepet játszik az egészséges életmód, a fertőzések elleni védekezés és a környezeti ártalmak csökkentése - tájékoztat a Sciencealert.
Milyen életmódbeli szokások növelik a rák kialakulásának esélyét?
A kutatás szerint több olyan mindennapi szokás is létezik, amely jelentősen növelheti a daganatos megbetegedés kialakulásának kockázatát. Ezek közé tartozik:
- a dohányzás;
- a túlzott alkoholfogyasztás;
- a mozgáshiány;
- az egészségtelen táplálkozás;
- az elhízás;
- a füstmentes dohánytermékek használata;
- a túlzott UV-sugárzás;
- a légszennyezésnek való hosszú távú kitettség.
A WHO szerint ezek közül továbbra is a dohányzás számít a legveszélyesebb kockázati tényezőnek.
Hogyan segíthet a HPV-oltás a rák megelőzésében?
A kutatás szerint a humán papillomavírus (HPV) különösen a méhnyakrák kialakulásában játszik jelentős szerepet. A HPV-oltás segíthet megelőzni azokat a fertőzéseket, amelyek hosszú távon daganatos elváltozásokhoz vezethetnek. A szakértők szerint a védőoltás jelentősen csökkentheti a méhnyakrák és több más HPV-hez köthető daganatos megbetegedés kialakulásának esélyét, ugyanakkor a világ számos részén még mindig alacsony az átoltottság.
Milyen hatása van a légszennyezésnek a rák kialakulására?
A WHO elemzése szerint a légszennyezés is fontos szerepet játszik bizonyos daganatos betegségek kialakulásában, különösen a tüdőrák esetében. A kutatás alapján Kelet-Ázsiában a nőknél jelentkező tüdőrákos esetek jelentős része köthető a szennyezett levegőhöz. A szakértők szerint a finom részecskék és más káros anyagok hosszú távon növelhetik a daganatos elváltozások kialakulásának esélyét.
Mik az alkoholfogyasztás veszélyei?
A kutatók szerint az alkoholfogyasztás a második legjelentősebb megelőzhető kockázati tényező a daganatos megbetegedések esetében.
Az alkoholfogyasztás veszélyei közé tartozik:
- növelheti több daganatos megbetegedés kialakulásának esélyét;
- károsíthatja a májat;
- gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben;
- fokozhatja a sejtkárosodást;
- növelheti a szájüregi és emésztőrendszeri daganatok kockázatát;
- hozzájárulhat az elhízáshoz.
Mik a dohányzás veszélyei?
A WHO szerint a dohányzás továbbra is a legnagyobb megelőzhető daganatos kockázati tényező.
A dohányzás veszélyei közé tartozik:
- jelentősen növeli a tüdőrák kialakulásának esélyét;
- károsítja a légutakat és a tüdőt;
- növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát;
- fokozhatja többféle daganatos megbetegedés kialakulását;
- gyengítheti az immunrendszert;
- ronthatja a szervezet oxigénellátását.
A kutatás szerint a férfiaknál különösen magas arányban kapcsolódik a rák kialakulása a dohányzáshoz.
Milyen fertőzések növelhetik a rák kockázatát?
A szakértők szerint egyes fertőzések is szerepet játszhatnak bizonyos daganatos betegségek kialakulásában.
Ilyen lehet például:
- a HPV-fertőzés;
- a Helicobacter pylori baktérium;
- bizonyos májgyulladást okozó vírusok.
A WHO szerint a fertőzések világszerte az új daganatos esetek mintegy 10 százalékával állhatnak összefüggésben.
A kutatás szerint világszerte több százezer új daganatos eset köthető az alkoholfogyasztáshoz.