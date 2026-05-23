A rák kialakulása ehhez a 2 hétköznapi szokáshoz kapcsolódhat – milliók csinálják nap mint nap

A szakértők szerint a daganatos megbetegedések közel 40 százaléka összefügg olyan tényezőkkel, amelyeken az emberek vagy a társadalmak változtathatnának. A WHO elemzése alapján a tüdőrák, a méhnyakrák és a gyomorrák tartozik a legnagyobb arányban megelőzhető daganatos betegségek közé. A kutatók szerint a megelőzésben fontos szerepet játszik az egészséges életmód, a fertőzések elleni védekezés és a környezeti ártalmak csökkentése - tájékoztat a Sciencealert.

A rák kialakulásának kockázatát több életmódbeli tényező is növelheti - Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Milyen életmódbeli szokások növelik a rák kialakulásának esélyét?

A kutatás szerint több olyan mindennapi szokás is létezik, amely jelentősen növelheti a daganatos megbetegedés kialakulásának kockázatát. Ezek közé tartozik:

a dohányzás;

a túlzott alkoholfogyasztás;

a mozgáshiány;

az egészségtelen táplálkozás;

az elhízás;

a füstmentes dohánytermékek használata;

a túlzott UV-sugárzás;

a légszennyezésnek való hosszú távú kitettség.

A WHO szerint ezek közül továbbra is a dohányzás számít a legveszélyesebb kockázati tényezőnek.

Hogyan segíthet a HPV-oltás a rák megelőzésében?

A kutatás szerint a humán papillomavírus (HPV) különösen a méhnyakrák kialakulásában játszik jelentős szerepet. A HPV-oltás segíthet megelőzni azokat a fertőzéseket, amelyek hosszú távon daganatos elváltozásokhoz vezethetnek. A szakértők szerint a védőoltás jelentősen csökkentheti a méhnyakrák és több más HPV-hez köthető daganatos megbetegedés kialakulásának esélyét, ugyanakkor a világ számos részén még mindig alacsony az átoltottság.

Milyen hatása van a légszennyezésnek a rák kialakulására?

A WHO elemzése szerint a légszennyezés is fontos szerepet játszik bizonyos daganatos betegségek kialakulásában, különösen a tüdőrák esetében. A kutatás alapján Kelet-Ázsiában a nőknél jelentkező tüdőrákos esetek jelentős része köthető a szennyezett levegőhöz. A szakértők szerint a finom részecskék és más káros anyagok hosszú távon növelhetik a daganatos elváltozások kialakulásának esélyét.

Mik az alkoholfogyasztás veszélyei?

A kutatók szerint az alkoholfogyasztás a második legjelentősebb megelőzhető kockázati tényező a daganatos megbetegedések esetében.