A rák kialakulása ehhez a 2 hétköznapi szokáshoz kapcsolódhat – milliók csinálják nap mint nap

A WHO legfrissebb elemzése szerint világszerte a daganatos esetek jelentős része megelőzhető lenne életmódbeli változtatásokkal és egészségügyi intézkedésekkel. A kutatás szerint a rák kialakulásában kiemelt szerepet játszik a dohányzás és az alkoholfogyasztás is.
A szakértők szerint a daganatos megbetegedések közel 40 százaléka összefügg olyan tényezőkkel, amelyeken az emberek vagy a társadalmak változtathatnának. A WHO elemzése alapján a tüdőrák, a méhnyakrák és a gyomorrák tartozik a legnagyobb arányban megelőzhető daganatos betegségek közé. A kutatók szerint a megelőzésben fontos szerepet játszik az egészséges életmód, a fertőzések elleni védekezés és a környezeti ártalmak csökkentése - tájékoztat a Sciencealert.

A rák kialakulásának kockázatát több életmódbeli tényező is növelheti - Képünk illusztráció
Milyen életmódbeli szokások növelik a rák kialakulásának esélyét?

A kutatás szerint több olyan mindennapi szokás is létezik, amely jelentősen növelheti a daganatos megbetegedés kialakulásának kockázatát. Ezek közé tartozik:

  • a dohányzás;
  • a túlzott alkoholfogyasztás;
  • a mozgáshiány;
  • az egészségtelen táplálkozás;
  • az elhízás;
  • a füstmentes dohánytermékek használata;
  • a túlzott UV-sugárzás;
  • a légszennyezésnek való hosszú távú kitettség.

A WHO szerint ezek közül továbbra is a dohányzás számít a legveszélyesebb kockázati tényezőnek.

Hogyan segíthet a HPV-oltás a rák megelőzésében?

A kutatás szerint a humán papillomavírus (HPV) különösen a méhnyakrák kialakulásában játszik jelentős szerepet. A HPV-oltás segíthet megelőzni azokat a fertőzéseket, amelyek hosszú távon daganatos elváltozásokhoz vezethetnek. A szakértők szerint a védőoltás jelentősen csökkentheti a méhnyakrák és több más HPV-hez köthető daganatos megbetegedés kialakulásának esélyét, ugyanakkor a világ számos részén még mindig alacsony az átoltottság.

Milyen hatása van a légszennyezésnek a rák kialakulására?

A WHO elemzése szerint a légszennyezés is fontos szerepet játszik bizonyos daganatos betegségek kialakulásában, különösen a tüdőrák esetében. A kutatás alapján Kelet-Ázsiában a nőknél jelentkező tüdőrákos esetek jelentős része köthető a szennyezett levegőhöz. A szakértők szerint a finom részecskék és más káros anyagok hosszú távon növelhetik a daganatos elváltozások kialakulásának esélyét.

Mik az alkoholfogyasztás veszélyei?

A kutatók szerint az alkoholfogyasztás a második legjelentősebb megelőzhető kockázati tényező a daganatos megbetegedések esetében.

Az alkoholfogyasztás veszélyei közé tartozik:

  • növelheti több daganatos megbetegedés kialakulásának esélyét;
  • károsíthatja a májat;
  • gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben;
  • fokozhatja a sejtkárosodást;
  • növelheti a szájüregi és emésztőrendszeri daganatok kockázatát;
  • hozzájárulhat az elhízáshoz.

A kutatás szerint világszerte több százezer új daganatos eset köthető az alkoholfogyasztáshoz.

Mik a dohányzás veszélyei?

A WHO szerint a dohányzás továbbra is a legnagyobb megelőzhető daganatos kockázati tényező.

A dohányzás veszélyei közé tartozik:

  • jelentősen növeli a tüdőrák kialakulásának esélyét;
  • károsítja a légutakat és a tüdőt;
  • növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát;
  • fokozhatja többféle daganatos megbetegedés kialakulását;
  • gyengítheti az immunrendszert;
  • ronthatja a szervezet oxigénellátását.

A kutatás szerint a férfiaknál különösen magas arányban kapcsolódik a rák kialakulása a dohányzáshoz.

Milyen fertőzések növelhetik a rák kockázatát?

A szakértők szerint egyes fertőzések is szerepet játszhatnak bizonyos daganatos betegségek kialakulásában.

Ilyen lehet például:

  • a HPV-fertőzés;
  • a Helicobacter pylori baktérium;
  • bizonyos májgyulladást okozó vírusok.

A WHO szerint a fertőzések világszerte az új daganatos esetek mintegy 10 százalékával állhatnak összefüggésben.

