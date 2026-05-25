A tudósok sem számítottak erre – a macskák segíthetnek egy súlyos betegség gyógyításában

A nemzetközi kutatás során a szakemberek a rák genetikai hátterét vizsgálták, ehhez pedig közel 500 macskatumort elemeztek genetikai szempontból. A minták öt országból származtak, a kutatásban több egyetem és tudományos intézet vett részt - számolt be róla a Science Daily.

A kutatók szerint a rák genetikai háttere több ponton is hasonló embereknél és macskáknál

A szakemberek szerint a vizsgálat jelentős előrelépést jelenthet annak megértésében, hogyan alakul ki a rák különböző fajoknál, valamint hogyan lehetne hatékonyabb kezeléseket fejleszteni.

Hogyan segíthetnek a macskák a rák kutatásában?

A kutatók szerint a házimacskák daganatai sok esetben hasonló genetikai mutációkat hordoznak, mint az emberi daganatos betegségek. Ez különösen az agresszív emlődaganatok esetében vált egyértelművé.

A vizsgálatok során az FBXW7 nevű gén mutációját találták meg a leggyakrabban a macskák emlődaganataiban. A szakemberek szerint ugyanez a gén az emberi mellrák esetében is kapcsolatba hozható rosszabb túlélési esélyekkel. A kutatók úgy vélik, a macskák segíthetnek jobban megérteni a daganatok kialakulását és fejlődését.

Milyen genetikai kapcsolat van a macskák és az emberek daganatai között?

A kutatás szerint nemcsak az emlődaganatok esetében találtak hasonlóságokat. A szakemberek genetikai egyezéseket figyeltek meg a vérképzőrendszert, a csontokat, a tüdőt, a bőrt, az emésztőrendszert és a központi idegrendszert érintő daganatoknál is.

A kutatók szerint ennek egyik oka lehet, hogy a házimacskák ugyanabban a környezetben élnek, mint gazdáik, így hasonló környezeti hatások érhetik őket. A tanulmány szerzői szerint a közös genetikai mintázatok segíthetnek annak feltárásában, milyen tényezők növelhetik a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

Segíthetnek-e az állatkísérletek új rákkezelések fejlesztésében?

A kutatásban részt vevő tudósok szerint az úgynevezett „One Medicine” megközelítés egyre fontosabb szerepet kaphat a jövőben. Ez az együttműködés az állatorvosi és humán gyógyászat közötti tudásmegosztásra épül.

A kutatók szerint a házimacskákon végzett vizsgálatok segíthetnek új kezelések tesztelésében, amelyek később az emberi gyógyászatban is megjelenhetnek.

A szakemberek hangsúlyozták: a mostani eredmények még elsősorban kutatási jelentőségűek, ugyanakkor hosszabb távon új diagnosztikai és terápiás lehetőségekhez vezethetnek.