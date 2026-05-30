Irán megtámadta az Egyesült Államokat - elszabadult a pokol

A Bloomberg információi szerint az iráni rakétatámadásban egy ballisztikus rakéta az Ali Al-Salem légibázis felé tartott, amelyet az amerikai légierő is használ. A kuvaiti légvédelemnek sikerült megsemmisítenie a rakétát, azonban a lehulló roncsdarabok így is jelentős károkat okoztak a bázis területén. A beszámolók szerint két MQ-9 Reaper harci drón is megsérült. Az ilyen típusú pilóta nélküli repülőeszközök darabonként akár több tízmillió dollárt is érhetnek.

Irán ballisztikus rakétatámadást indított egy amerikai légibázis ellen Kuvaitban – Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

A jelentések szerint több amerikai katona és civil alkalmazott is sérüléseket szenvedett. A sérülések nem életveszélyesek, ugyanakkor az incidens újabb kérdéseket vet fel a térség biztonsági helyzetével kapcsolatban. Az amerikai hadvezetés a hírek megjelenéséig nem kommentálta a történteket.

Különösen rosszkor jött a rakétatámadás

A támadás időzítése különösen figyelemre méltó. A nemzetközi sajtó szerint Washington és Teherán a közeljövőben egy újabb megállapodás aláírására készülhet, amely meghosszabbítaná a jelenleg érvényben lévő tűzszünetet. A dokumentumról már napokkal ezelőtt kiszivárogtak információk, de az Egyesült Államok vezetése egyelőre nem jelentette be hivatalosan az aláírást.

Az Egyesült Államok és Irán április elején állapodott meg a harcok beszüntetéséről, és tárgyalásokat kezdtek egy végleges békemegállapodás előkészítéséről. A fegyvernyugvás ideje alatt mindkét fél többször is azzal vádolta a másikat, hogy megsértette a megállapodást, ám a tűzszünetet hivatalosan egyik oldal sem mondta fel.

Eszkalációtól tartanak

Elemzők szerint egy amerikai katonai létesítményt ért rakétatámadás könnyen tovább növelheti a feszültséget a térségben. Egyelőre nem világos, hogy a történtek milyen hatással lesznek a készülő megállapodásra, de a Közel-Kelet ismét olyan helyzettel néz szembe, amely bármikor komolyabb konfliktussá fajulhat.

Irán az egész világgazdaságot romba dönti – ha az érdeke úgy kívánja

Az iráni állami televízió bejelentést tett, hogy az ország hadserege milyen – nem katonai – célpontokra fog drón- és rakétacsapást mérni abban az esetben, ha az iráni–amerikai tűzszünet megszakad. A szakértők szerint a világ már most is egy soha nem látott energiaválság küszöbén van, az Irán által kijelölt célpontok megtámadása pedig kezelhetetlen és azonnal energiaár-robbanást és tőzsdei összeomlást idézhet elő.