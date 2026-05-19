Mutatjuk az 5 legveszélyesebb ráktípust, és hogy mit lehet tenni ellenük

A ráktípusok között vannak olyan betegségek, amelyek rossz túlélési arányuk és késői felismerésük miatt különösen veszélyesek. Az egészséges életmód, a dohányzás kerülése, a rendszeres mozgás és a szűrés segíthet a rák kockázata csökkentésében.

Ezek a világ legagresszívebb ráktípusai – sokszor túl későn derül ki a baj

A rákról egyre több biztató hír jelenik meg: számos daganatos betegségnél ma már jók a túlélési esélyek, különösen akkor, ha időben felismerik a problémát. Vannak azonban olyan ráktípusok, amelyek még mindig rendkívül agresszívek: gyorsan terjednek, nehezen kezelhetők, és sokszor csak előrehaladott állapotban okoznak tüneteket.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: az egészséges életmód még ezeknél a betegségeknél is sokat számíthat. Becslések szerint a daganatos esetek jelentős része megelőzhető lenne megfelelő táplálkozással, mozgással, a dohányzás kerülésével és az alkoholfogyasztás csökkentésével.

Hasnyálmirigyrák – az egyik leghalálosabb daganat

A hasnyálmirigyrákot az egyik legveszélyesebb daganatos betegségnek tartják. Sokáig szinte semmilyen tünetet nem okoz, ezért gyakran csak akkor derül ki, amikor a műtét már nem lehetséges.

A túlélési arány rendkívül alacsony: a betegek mindössze kis része éli túl az első öt évet. A dohányzás, az erős túlsúly és a 2-es típusú cukorbetegség jelentősen növeli a kialakulás esélyét.

Májrák – csendben pusztítja a szervezetet

A májrák sok esetben májzsugor vagy krónikus májgyulladás talaján alakul ki. A probléma egyik legnagyobb veszélye, hogy kezdetben szinte fájdalommentes.

Az orvosok szerint az alkoholfogyasztás az egyik legfontosabb kockázati tényező. A rendszeres, nagy mennyiségű alkohol hosszú távon súlyosan károsíthatja a májat, amelyből később daganat is kialakulhat.

Tüdőrák – továbbra is rengeteg ember életét követeli

A tüdőrák még mindig az egyik leggyakoribb és leghalálosabb daganatos betegség. Sok beteg csak előrehaladott állapotban kap diagnózist, mert a korai tünetek könnyen összetéveszthetők más problémákkal.