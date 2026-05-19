Mutatjuk az 5 legveszélyesebb ráktípust, és hogy mit lehet tenni ellenük

A ráktípusok között vannak olyan betegségek, amelyek rossz túlélési arányuk és késői felismerésük miatt különösen veszélyesek. Az egészséges életmód, a dohányzás kerülése, a rendszeres mozgás és a szűrés segíthet a rák kockázata csökkentésében.
Ezek a világ legagresszívebb ráktípusai – sokszor túl későn derül ki a baj
A rákról egyre több biztató hír jelenik meg: számos daganatos betegségnél ma már jók a túlélési esélyek, különösen akkor, ha időben felismerik a problémát. Vannak azonban olyan ráktípusok, amelyek még mindig rendkívül agresszívek: gyorsan terjednek, nehezen kezelhetők, és sokszor csak előrehaladott állapotban okoznak tüneteket.
A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: az egészséges életmód még ezeknél a betegségeknél is sokat számíthat. Becslések szerint a daganatos esetek jelentős része megelőzhető lenne megfelelő táplálkozással, mozgással, a dohányzás kerülésével és az alkoholfogyasztás csökkentésével.
Hasnyálmirigyrák – az egyik leghalálosabb daganat
A hasnyálmirigyrákot az egyik legveszélyesebb daganatos betegségnek tartják. Sokáig szinte semmilyen tünetet nem okoz, ezért gyakran csak akkor derül ki, amikor a műtét már nem lehetséges.
A túlélési arány rendkívül alacsony: a betegek mindössze kis része éli túl az első öt évet. A dohányzás, az erős túlsúly és a 2-es típusú cukorbetegség jelentősen növeli a kialakulás esélyét.
Májrák – csendben pusztítja a szervezetet
A májrák sok esetben májzsugor vagy krónikus májgyulladás talaján alakul ki. A probléma egyik legnagyobb veszélye, hogy kezdetben szinte fájdalommentes.
Az orvosok szerint az alkoholfogyasztás az egyik legfontosabb kockázati tényező. A rendszeres, nagy mennyiségű alkohol hosszú távon súlyosan károsíthatja a májat, amelyből később daganat is kialakulhat.
Tüdőrák – továbbra is rengeteg ember életét követeli
A tüdőrák még mindig az egyik leggyakoribb és leghalálosabb daganatos betegség. Sok beteg csak előrehaladott állapotban kap diagnózist, mert a korai tünetek könnyen összetéveszthetők más problémákkal.
A legnagyobb veszélyt továbbra is a dohányzás jelenti, de a légszennyezés, a szmog és a finompor is növelheti a kockázatot. Az agresszívebb, úgynevezett kissejtes tüdőrák különösen gyorsan terjedhet a szervezetben.
Agydaganat – a legrettegettebb formák egyike
Az agydaganatok ritkábbak, de bizonyos típusaik rendkívül agresszívek. A glioblasztóma például annyira gyorsan növekedhet, hogy mérete akár néhány hét alatt is megduplázódhat.
Az orvosok szerint az életmódnak nincs egyértelmű szerepe az agydaganatok kialakulásában, ezért ezek megelőzése különösen nehéz. A betegség sok esetben még modern kezelések mellett is rossz prognózissal jár.
Leukémia – amikor a vérsejtek fordulnak a szervezet ellen
A leukémia, vagyis a vérképző rendszer daganatos betegsége több formában jelentkezhet. Az akut típusok különösen veszélyesek, mert gyors lefolyásúak, és kezelés nélkül akár néhány hét alatt végzetessé válhatnak.
A tünetek gyakran megtévesztők: fáradtság, gyengeség vagy visszatérő fertőzések is állhatnak a háttérben. A szakértők szerint a sugárzás bizonyos formái növelhetik a kialakulás kockázatát.
Mit lehet tenni a rák ellen?
A szakemberek szerint nincs biztos védelem, de az életmód rengeteget számít. A dohányzás elhagyása, a rendszeres mozgás, az egészséges testsúly megtartása, a friss zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend, valamint az alkoholfogyasztás csökkentése jelentősen mérsékelheti a daganatos betegségek kockázatát.
Az orvosok szerint különösen fontos a rendszeres szűrés és az, hogy a gyanús tüneteket ne bagatellizáljuk el. Sok esetben ugyanis az időben felismert rák ma már sikeresen kezelhető.
Cikkünk a Focus írása alapján készült.
