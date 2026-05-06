Sokan csalódni fognak: így indul az RCS titkosítás valójában

Fontos fejlesztést hoz a várhatóan a jövő héten befutó iOS 26.5 frissítés az iPhone mobilokra. A következő szoftvertől nyilvános béta formában elérhetővé válik az RCS technológiával történő üzenetküldés során a végponttól végpontig tartó titkosítás az androidos mobilokkal. Amennyiben ez aktív, akkor még a szolgáltatók sem nézhetnek bele a felek között zajló chatelésekbe.

Az RCS titkosítás lehetővé teszi, hogy az iPhone és Android közti üzenetek is végponttól végpontig védettek legyenek.

Az RCS titkosítás így változtatja meg az üzenetküldést

Az SMS utódját jelentő RCS szabvány a chatappokban megszokott csevegési élményt kínál, többek közt írási indikátort kínál, de éppen képeket és videókat is küldözgethetnek vele a csevegő felek. Az Apple csak a 2024 végén megjelent iOS 18-ban kezdte meg a támogatását, míg Androidon már évek óta bárki elérheti, aki a Google Messages csevegőappot használja.

Hiába a titkosítás, félsiker sincs az iPhone-okon az RCS

A titkosítás támogatásának megkezdése jó hír, de nem lehet teljes az öröm: az Apple továbbra is csak akkor akkor fogja biztosítani az RCS üzenetküldést és az RCS üzenetek végponttól végpontig tartó titkosítását, amennyiben a használt mobilszolgáltató támogatja ezeket a technológiákat.

Itthon jelenleg csak a Telekom hálózatát használó iPhone-osok képesek RCS technológiával csevegni az androidosokkal. A One és a Yettel ügyfelei kénytelenek klasszikus SMS-ben tárgyalni velük, hacsak nem viszik át a diskurzust egy Messengerhez vagy a WhatsApphoz hasonló, platformfüggetlen üzenetküldőre.

Androidon csak azért általános jelenség az RCS elérhetősége, mert a Google Messages mobilappban maga a Google szolgáltatja hozzá a háttérrendszert. Emiatt mindegy, hogy melyik szolgáltatónál vannak a mobilozók, továbbá a készülékeik gyártója és modellje is lényegtelen: amíg van wifis vagy mobilnetes kapcsolatuk, addig működik az RCS csevegés.



