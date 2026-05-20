Egy kisfiú véletlenül 1300 éves titkot húzott elő a földből

Egy hatéves kisfiú 1300 éves kardot talált egy norvég iskolai kiránduláson. A régészeti leletet múzeumba vitték, ahol régészek vizsgálják tovább.

A 6-year-old boy on a school trip in Norway has discovered an exceptionally well-preserved 1,300-year-old sword from the late Merovingian or early Viking Age!

Különleges régészeti lelet: 1300 éves kardot talált egy kisfiú

Egy hatéves norvég kisfiú különleges régészeti leletre bukkant egy iskolai kiránduláson. Henrik Refsnes Mørtvedt az Innlandet régióban haladt át osztályával egy mezőn, amikor észrevett egy rozsdás tárgyat, amely kilógott a földből.

Kiderült, hogy a tárgy egy körülbelül 1300 éves kard, amely még a viking kor előtti időkből származhat. A tanárok és a diákok nem próbálták meg kihúzni a földből, hanem régészeket hívtak, hogy a lelet ne sérüljön meg.

A kardot végül kiemelték, majd az oslói Kulturális Történeti Múzeumba vitték, ahol megvizsgálják és konzerválják. Bár a fegyver erősen rozsdás, röntgen- és fémvizsgálatokkal kideríthetik, hogyan készült, ki használhatta, és milyen szerepe lehetett a korai középkori Norvégiában. A kard egy harcosé, egy tehetősebb földművesé vagy egy magasabb rangú emberé is lehetett – írja a New York Post.

