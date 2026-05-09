Ezt soha ne tegye a régi telefonjával – komoly tűzveszélyt okozhat

A régi telefonok gyakran egy fiók mélyén végzik „tartalékként”, azonban kevesen gondolnak arra, hogy ezekben a készülékekben a mobil akkumulátor idővel instabillá válhat - tájékoztat a Focus.

A régi telefonok akkumulátora idővel instabillá válhat

Fotó: Unsplash

A régi telefonok veszélye elsősorban abból fakad, hogy az akkumulátorok kémiailag aktívak maradnak még akkor is, ha a készülékeket nem használják. Idővel az anyagok elöregednek, az akkumulátorok szerkezete instabillá válhat, ami túlmelegedéshez vezethet. Egy ilyen folyamat akár úgynevezett „termikus elszabadulást” is okozhat, amely során az akkumulátorok meggyulladhatnak. Ha ez gyúlékony környezetben történik, könnyen nagyobb tűz keletkezhet.

Hogyan kell biztonságosan tárolni a régi telefonokat?

A használt mobilok tárolásakor érdemes kerülni a szélsőséges állapotokat. Nem ajánlott teljesen lemerült vagy teljesen feltöltött állapotban hosszú ideig tárolni az eszközt. A legjobb, ha hűvös, száraz helyen tartjuk, távol gyúlékony anyagoktól. Ha hosszabb ideig nem használjuk, érdemes időnként ellenőrizni az állapotát.

Mit kell tenni a régi telefonok akkumulátorával?

A telefon akkumulátor probléma elkerülése érdekében a legfontosabb lépés a megfelelő kezelés és leadás. A szakértők azt javasolják, hogy a már nem használt készülékeket ne tároljuk évekig, hanem vigyük el hivatalos gyűjtőhelyre. A mobil újrahasznosítás során az akkumulátorokat szakszerűen kezelik, így minimalizálható a környezeti és biztonsági kockázat. Szállításkor célszerű a készüléket zárt, lehetőleg fém tárolóban elhelyezni.