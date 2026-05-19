Furcsa bejelentés érkezett az éjszaka közepén, halál lett a vége

Hétfő este meghalt egy nő Manhattan belvárosában, miután beleesett egy nyitott utcai aknába. A rejtélyes haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A halál pontos okát az igazságügyi orvosszakértő állapítja meg – írta meg a New York Post.

Rejtélyes haláleset: nyitott aknába esett és meghalt egy nő (illusztráció) Fotó: YWEN ZHU/Pexels

Egy nő meghalt, miután hétfő este beleesett egy nyitott utcai aknába Manhattan belvárosában – közölte a rendőrség.

A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint (helyi idő szerint) este 11 óra 19 perc körül érkezett segélyhívás egy eszméletlen nőről az East 52. utca és az 5. sugárút közeléből. A kiérkező mentők és rendőrök a nőt egy nyitott Con Edison-aknában találták meg az úttesten, eszméletlen és életjeleket nem mutató állapotban.

Miután kiemelték az aknából kórházba szállították, ahol később belehalt sérüléseibe. A nő nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, amíg a hatóságok nem értesítik a hozzátartozóit. A halál pontos okát az igazságügyi orvosszakértő vizsgálja. Az ügy körülményeit a rendőrség nyomozás keretében vizsgálja.

