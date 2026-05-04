Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meglepő nevek és trükkös feladatok várták az érettségiző diákokat magyarból

Felháborító!

Ez Magyar Péter első számú problémája – nem fog hinni a szemének!

fosszilis tüzelőanyag

Elszánta magát Amszterdam: tilos a húsok és a fosszilis energiahordózókkal kapcsolatos termékek reklámozása

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Történelmi lépésre szánta el magát Amszterdam. A holland főváros a világon elsőként teljes körűen betiltotta a hús- és fosszilis tüzelőanyagokhoz köthető termékek nyilvános girdetéseit. Május 1-jétől kezdve hamburgerek, benzinüzemű autók és légitársaságok reklámjai tűntek el a hirdetőtáblákról, villamosmegállókból és metróállomásokról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fosszilis tüzelőanyagreklámamszterdamhústiltás

A változás az utcaképen is azonnal érzékelhető. Egy forgalmas megállóban, ahol korábban gyorsételek és olcsó utazások reklámjai domináltak, ma már kulturális programok és intézmények – például a Rijksmuseum – plakátjai jelennek meg. A városvezetés célja egyértelmű: a közterek vizuális világa is tükrözze a fenntarthatósági törekvéseket - írja a BBC.

reklám
Május elsejétől tilos a húskészítmények és a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos termékek reklámozása Amszterdamban. A kép illusztráció. Fotó: ANP MAG

Korlátozzák a reklámokat Amszterdamban

A döntés mögött komoly klímapolitikai ambíciók állnak. Amszterdam 2050-re karbonsemlegessé kíván válni, és azt is célul tűzte ki, hogy lakói addigra felére csökkentsék húsfogyasztásukat. A városi politikusok szerint nehezen összeegyeztethető, hogy miközben ezekért a célokért dolgoznak, közben olyan reklámokból származik bevétel, amelyek épp az ellenkező irányba hatnak. A szabályozás egyik kezdeményezője hangsúlyozta: nem az egyéni döntések korlátozása a cél, hanem a vállalatok befolyásának csökkentése. Érvelésük szerint a folyamatos reklámnyomás megszüntetése nemcsak az impulzusvásárlást mérsékli, hanem azt az üzenetet is közvetíti, hogy a környezetre káros életmód már nem tekinthető kívánatosnak.

Amszterdamban

Gazdasági szempontból a húsreklámok eddig is csak minimális szerepet játszottak a piacon, míg a fosszilis üzemanyagokhoz köthető hirdetések aránya jóval jelentősebb volt.

A döntés inkább szimbolikus jelentőségű: a húsfogyasztást a repüléssel és a fosszilis energiával egy kategóriába emeli, így környezeti kérdésként kezeli azt. A lépés ugyanakkor heves vitákat váltott ki. Az iparági szereplők szerint a tiltás túlzott beavatkozás a fogyasztói döntésekbe, és korlátozza a vállalatok kereskedelmi szabadságát. Mások viszont úgy vélik, ez egy szükséges társadalmi fordulat kezdete lehet – hasonló ahhoz, ahogyan a dohányreklámok visszaszorítása is megváltoztatta a közgondolkodást. Amszterdam nem egyedül halad ezen az úton. A közeli Haarlem már korábban bevezette a húsreklámok korlátozását, és több holland város – köztük Utrecht és Nijmegen – is hasonló intézkedéseket hozott. Nemzetközi szinten pedig olyan városok, mint Edinburgh, Stockholm vagy Firenze szintén korlátozzák a fosszilis tüzelőanyagok reklámozását.

A szakértők egy része bizakodó. Szerintük a közterek vizuális környezetének átalakítása hosszabb távon formálhatja a társadalmi normákat és a fogyasztói szokásokat. Mások viszont óvatosságra intenek: a digitális reklámok világában kérdéses, hogy a fizikai hirdetések eltűnése önmagában mennyire lesz hatékony. Egy azonban biztos: Amszterdam döntése új irányt jelöl ki a városi klímapolitikában, és könnyen lehet, hogy más nagyvárosok számára is mintául szolgál majd a jövőben. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy Amszterdam bezárja bordélyházainak felét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!