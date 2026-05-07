Visszatérhet a rémfarkas? Újabb kölykök születhetnek a kihalt ragadozóból

Az Egyesült Államokban, egy titkos helyszínen található, 2000 hektáros védett rezervátumban élnek azok a génmódosítással létrehozott állatok, amelyek a kihalt rémfarkasra hasonlítanak. A Colossal Biosciences nevű vállalat közlése szerint Romulus, Remus és Khaleesi egészségesek, fejlődnek, és már készen állnak arra, hogy a faj „újjáélesztésének” következő szakaszába lépjenek.
Rémfarkas kölykök születhetnek még idén
A vállalat célja, hogy idővel egy szaporodásra képes, fenntartható rémfarkas-populációt hozzon létre. Kezdetben mesterséges szaporítással növelnék az állatok számát, később azonban azt szeretnék, ha a falka természetes úton is szaporodna.
A tervek szerint az év végéig újabb kölykök születhetnek. A következő években további kettő-négy állat létrehozását is tervezik, mégpedig eltérő sejtvonalakból, hogy nagyobb legyen a genetikai változatosság.
Így hozták létre a kihalt ragadozóra emlékeztető állatokat
A kutatók ősi csontmaradványokból származó DNS alapján rekonstruálták a rémfarkas génállományát, majd szürke farkasembriókat módosítottak úgy, hogy azok jobban hasonlítsanak a kihalt fajra.
A módosítások között szerepelt a fehér bunda, a nagyobb fogazat, az izmosabb testfelépítés és a jellegzetes üvöltés kialakítása is. Az embriókat béranyaként szolgáló kutyák hordták ki, a kölykök pedig császármetszéssel jöttek világra – számolt be a Daily Mail.
Ez is érdekelheti:
Dolly, a klónozott bárány, aki örökre megváltoztatta a tudományt
Huszonkilenc éve, 1997. február 22-én jelentették be kutatók a skóciai Edinburgh-ban, hogy sikerült létrehozniuk a világ első, felnőtt egyed sejtjéből klónozott emlősét. A nőstény bárány, Dolly végül hat és fél évet élt.
Kihaltnak hitt állatok tértek vissza a „halálból” – hihetetlen, hol bukkantak rájuk
Különleges tudományos felfedezésra bukkantak kutatók Pápua Új-Guinea sűrű esőerdeiben. Kihaltnak hitt állatok kerültek elő több ezer év után, ráadásul egyszerre két olyan faj, amelyekről a tudósok úgy vélték, már az ősidőkben eltűntek.