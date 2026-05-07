Visszatérhet a rémfarkas? Újabb kölykök születhetnek a kihalt ragadozóból

Újabb mérföldkőhöz érkezett a kihalásból „visszahozott” rémfarkasok története: a három állat már elérte a szaporodóképes kort. A rémfarkas kölyköket létrehozó vállalat szerint hamarosan újabb utódok születhetnek, hogy bővítsék a különleges falka génállományát.
Az Egyesült Államokban, egy titkos helyszínen található, 2000 hektáros védett rezervátumban élnek azok a génmódosítással létrehozott állatok, amelyek a kihalt rémfarkasra hasonlítanak. A Colossal Biosciences nevű vállalat közlése szerint Romulus, Remus és Khaleesi egészségesek, fejlődnek, és már készen állnak arra, hogy a faj „újjáélesztésének” következő szakaszába lépjenek.

A képen Colossal Biosciences rémfarasai láthatók, Romulus és Remus öt hónapos korukban - This undated and unlocated handout image released courtesy of Colossal Biosciences shows Colossal's "dire wolves" Romulus and Remus at five months old. This week, Texas-based start-up Colossal pulled off a major publicity stunt by releasing images of what it describes as canis dirus, giant North American wolves that disappeared over 12,000 years ago. (Photo by Colossal Biosciences / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / COLOSSAL BIOSCIENCES " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Rémfarkas kölykök születhetnek még idén

A vállalat célja, hogy idővel egy szaporodásra képes, fenntartható rémfarkas-populációt hozzon létre. Kezdetben mesterséges szaporítással növelnék az állatok számát, később azonban azt szeretnék, ha a falka természetes úton is szaporodna.

A tervek szerint az év végéig újabb kölykök születhetnek. A következő években további kettő-négy állat létrehozását is tervezik, mégpedig eltérő sejtvonalakból, hogy nagyobb legyen a genetikai változatosság.

Így hozták létre a kihalt ragadozóra emlékeztető állatokat

A kutatók ősi csontmaradványokból származó DNS alapján rekonstruálták a rémfarkas génállományát, majd szürke farkasembriókat módosítottak úgy, hogy azok jobban hasonlítsanak a kihalt fajra.

A módosítások között szerepelt a fehér bunda, a nagyobb fogazat, az izmosabb testfelépítés és a jellegzetes üvöltés kialakítása is. Az embriókat béranyaként szolgáló kutyák hordták ki, a kölykök pedig császármetszéssel jöttek világra – számolt be a Daily Mail.

