Telefonozva vezető nőt állított meg a rendőr – aztán olyan dolog történt, hogy leolvadt az internet

A 36 éves Kathleen Thomas februárban autózott Floridában, amikor egy seriffhelyettes megállította. Az egyenruhás azt állította, hogy látta a nő telefonját a jobb kezében. A rendőri intézkedés azonban hamar szokatlan fordulatot vett, amikor Thomas közölte, hogy a jobb karja könyök alatt hiányzik, így fizikailag lehetetlen lett volna a készüléket a jobb kezében tartania – írja a CBS.
Kínos fordulatot vett a rendőri intézkedés
A nő először félreértésnek gondolta az esetet, és nevetett a helyzeten. Később azonban rájött, hogy a rendőr komolyan gondolja a vádat, és végül ki is állította a közlekedési bírságot.
Testkamera rögzítette a kellemetlen jelenetet
A nyilvánosságra került testkamera-felvételen látható, hogy a rendőr többször is azt kérdezi Thomastól, valóban nem használta-e a telefonját. Egy ponton arra kéri, hogy „Istenre esküdve” mondja ki az igazat.
A nő erre felemelte a jobb karja csonkját, mire a rendőr azt kérte, inkább a bal kezét emelje fel.
Thomas később elmondta, hogy ekkor kezdte igazán kellemetlennek érezni a helyzetet. Szerinte az intézkedés során egyre inkább azt érezte, hogy a rendőr nem tudja megfelelően kezelni a végtaghiány okozta helyzetet.
Végül ejtették a bírságot
A nő eredetileg bíróságon akarta megtámadni a büntetést, ám erre végül nem került sor. A bírságot kiállító rendőr néhány nappal a tárgyalás előtt maga kérte az ügy megszüntetését.
A hatóság közlése szerint a döntést a jogszabályok és az ügy körülményeinek áttekintése után hozták meg. A seriffhivatal hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett a törvényes és tisztességes eljárások mellett.
Fontos üzenetet szeretne átadni
Thomas szerint a történetnek legalább annyi pozitív hozadéka lehet, hogy többen megismerik a végtaghiány mindennapi valóságát.
Mint mondta, ő így született, ez soha nem fog megváltozni, és a hiányzó karja soha nem fog telefont tartani. A nő azt szeretné, ha az emberek elfogadnák, hogy a különböző testi adottságok ugyanúgy a normalitás részei.
Testkamerával rögzítették volna az óvodások viselkedését – óriási botrány lett belőle
A létező legdöbbenetesebb okból kamerázták volna a gyerekeket. Értelmes válaszokat sem kaptak az óvodások szülei.
OnlyFansen bukott le a brutálisan dögös rendőrnő
Egy fiatal queensi rendőrnő körül óriási botrány robbant ki New Yorkban. A rendőrnő OnlyFans-fiókja tele volt meztelen és pornográf tartalmakkal, amelyek miatt most az NYPD belső vizsgálata is elindult.