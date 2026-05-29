Telefonozva vezető nőt állított meg a rendőr – aztán olyan dolog történt, hogy leolvadt az internet

A 36 éves Kathleen Thomas februárban autózott Floridában, amikor egy seriffhelyettes megállította. Az egyenruhás azt állította, hogy látta a nő telefonját a jobb kezében. A rendőri intézkedés azonban hamar szokatlan fordulatot vett, amikor Thomas közölte, hogy a jobb karja könyök alatt hiányzik, így fizikailag lehetetlen lett volna a készüléket a jobb kezében tartania – írja a CBS.

A rendőri intézkedés során kiállított bírság országos visszhangot váltott ki, miután kiderült, hogy a nőt egy nem létező jobb kéz használatával vádolták meg Fotó:Illusztráció/Unplash

Kínos fordulatot vett a rendőri intézkedés

A nő először félreértésnek gondolta az esetet, és nevetett a helyzeten. Később azonban rájött, hogy a rendőr komolyan gondolja a vádat, és végül ki is állította a közlekedési bírságot.

Testkamera rögzítette a kellemetlen jelenetet

A nyilvánosságra került testkamera-felvételen látható, hogy a rendőr többször is azt kérdezi Thomastól, valóban nem használta-e a telefonját. Egy ponton arra kéri, hogy „Istenre esküdve” mondja ki az igazat.

A nő erre felemelte a jobb karja csonkját, mire a rendőr azt kérte, inkább a bal kezét emelje fel.

Kathleen Thomas was issued a citation in February after a Palm Beach County Sheriff's deputy pulled her over for allegedly using a phone with her right hand. But Thomas doesn't have a right hand. This week, the officer requested that the citation be dismissed. Here's bodycam footage of the traffic stop.

Thomas később elmondta, hogy ekkor kezdte igazán kellemetlennek érezni a helyzetet. Szerinte az intézkedés során egyre inkább azt érezte, hogy a rendőr nem tudja megfelelően kezelni a végtaghiány okozta helyzetet.

Végül ejtették a bírságot

A nő eredetileg bíróságon akarta megtámadni a büntetést, ám erre végül nem került sor. A bírságot kiállító rendőr néhány nappal a tárgyalás előtt maga kérte az ügy megszüntetését.

A hatóság közlése szerint a döntést a jogszabályok és az ügy körülményeinek áttekintése után hozták meg. A seriffhivatal hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett a törvényes és tisztességes eljárások mellett.

Fontos üzenetet szeretne átadni

Thomas szerint a történetnek legalább annyi pozitív hozadéka lehet, hogy többen megismerik a végtaghiány mindennapi valóságát.

Mint mondta, ő így született, ez soha nem fog megváltozni, és a hiányzó karja soha nem fog telefont tartani. A nő azt szeretné, ha az emberek elfogadnák, hogy a különböző testi adottságok ugyanúgy a normalitás részei.