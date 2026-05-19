Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Nem hiszi el, de ez az állat megszólalásig hasonlít egy ismert politikusra – kitalálja, kire?

Tonnányi drog, több száz fegyver, ezrek bilincsben egy hatalmas rendőrségi akció során

Több mint ötezer embert vettek őrizetbe két hét alatt Ecuadorban, a kijárási tilalom idején. A rendőrségi akció során a hatóságok drogokat, fegyvereket és több tonna kábítószert foglaltak le. Sok letartóztatott bűnszervezetekhez és bandákhoz kötődött. A hírhedt Los Lobos banda vezetőjét is elfogták.
Brutális rendőrségi akció volt Ecuadorban az elmúlt időszakban, amely során több mint ötezer embert vettek őrizetbe. A katonaság és a rendőrség közös fellépésében több tonna kábítószert, drogot és több száz fegyvert foglaltak le.

Egy rendőrségi akció során őrizetbe veszik a Los Lobos banda egyik vezetőjét egy hajnali razzia során Quitóban, 2026. május 14-én, Ecuadorban, Police arrest Eduardo Gomez, alias "Gordo Paul", a leader of Los Lobos drug trafficking group, during a curfew imposed by Ecuador's President Daniel Noboa to tackle organized crime, in Quito in the early hours of May 14, 2026. Ecuador's police on May 14 captured a "dangerous" leader of Los Lobos, the country's largest drug trafficking group, in a cinematic operation led by Interior Minister Jhon Reimberg, AFP reporters witnessed. (Photo by AFP)
Egy rendőrségi akció során őrizetbe veszik a Los Lobos banda egyik vezetőjét egy hajnali razzia során Quitóban, 2026. május 14-én, Ecuadorban Fotó: - / AFP

Ecuadorban a rendőrség több mint ötezer embert vett őrizetbe a kijárási tilalom két hete alatt, köztük mintegy 700 bűnszervezetekhez kapcsolódó személyt - jelentette be hétfőn a quitói kormány.

A május 3-án életbe léptetett szervezett bűnözés elleni éjszakai kijárási tilalmat az ország 24 tartományából kilencben alkalmazzák, köztük a fővárosban, Quitóban is.

A biztonsági erők, amelyek a katonaságot és a rendőrséget egyesítik, 9,2 tonna kábítószert is lefoglaltak. Háromszázhetvennyolc házkutatást hajtottak végre és több mint hatszáz fegyvert koboztak el, John Reimberg ecuadori belügyminiszter közlése szerint.

A kijárási tilalom, amely az év eleje óta a második, amit a kormány elrendelt, "lehetővé tette az ellenőrzési, járőrözési és hírszerzési műveletek, valamint a bűnszervezetek elleni célzott akciók fokozását" - derült ki a hatósági tájékoztatásból.

Daniel Noboa elnök egyre több sürgősségi intézkedést hoz a zsarolások, az illegális bányászat és a kábítószer-kereskedelem ellen. Becslések szerint a szomszédos országokban, a világ első számú termelői között számon tartott Kolumbiában és Peruban előállított kokain 70 százaléka Ecuadoron keresztül jut el az Egyesült Államokba és Európába.

Az ország, amelyet az Egyesült Államok támogat a fegyveres bandák elleni küzdelmében, 2025-ben 51 gyilkosságot regisztrált százezer lakosra vetítve, ami Latin-Amerika legmagasabb aránya az amerikai civil szervezet és oknyomozó média, az InSight Crime szerint.

Csütörtökön a kormány bejelentette Eduardo Gomez, alias Gordo Paul letartóztatását, aki a Los Lobos banda vezetője volt - ez az ország egyik leghatalmasabb bandája, amely a fővárosban irányította a szervezett bűnözést – írja az MTI.

Security personnel guard the vehicle of Ecuador's Interior Minister John Reimberg during a police operation carried out during a curfew imposed by President Daniel Noboa to tackle organized crime, in Quito in the early hours of May 14, 2026. Ecuador's police on May 14 captured a "dangerous" leader of Los Lobos, the country's largest drug trafficking group, in a cinematic operation led by Interior Minister Jhon Reimberg, AFP reporters witnessed. (Photo by AFP)
Fotó: - / AFP

Kokainszállító tengeralattjáróra csaptak le Ecuadorban

35 méter hosszú, kábítószer-szállító tengeralattjárót foglaltak le az ecuadori hatóságok egy természetvédelmi területen. A drog-csempészet az elmúlt években hatalmas üzletté vált Ecuadorban, milliárdos bevételt generálva a bűnszervezetek számára.

Köteleken lógó emberi fejeket találtak

Puerto Lópezben, Ecuador délnyugati tengerparti városában öt emberi fejet találtak kötélre akasztva, ami újabb jele az országot sújtó erőszakhullámnak. A rendőrség szerint a tragédia a helyi drogkereskedelem és bűnszervezetek közötti területi harc következménye.

 

