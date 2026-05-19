Tonnányi drog, több száz fegyver, ezrek bilincsben egy hatalmas rendőrségi akció során

Brutális rendőrségi akció volt Ecuadorban az elmúlt időszakban, amely során több mint ötezer embert vettek őrizetbe. A katonaság és a rendőrség közös fellépésében több tonna kábítószert, drogot és több száz fegyvert foglaltak le.
Ecuadorban több mint ötezer embert vettek őrizetbe nagyszabású rendőrségi akció során
Ecuadorban a rendőrség több mint ötezer embert vett őrizetbe a kijárási tilalom két hete alatt, köztük mintegy 700 bűnszervezetekhez kapcsolódó személyt - jelentette be hétfőn a quitói kormány.
A május 3-án életbe léptetett szervezett bűnözés elleni éjszakai kijárási tilalmat az ország 24 tartományából kilencben alkalmazzák, köztük a fővárosban, Quitóban is.
A biztonsági erők, amelyek a katonaságot és a rendőrséget egyesítik, 9,2 tonna kábítószert is lefoglaltak. Háromszázhetvennyolc házkutatást hajtottak végre és több mint hatszáz fegyvert koboztak el, John Reimberg ecuadori belügyminiszter közlése szerint.
A kijárási tilalom, amely az év eleje óta a második, amit a kormány elrendelt, "lehetővé tette az ellenőrzési, járőrözési és hírszerzési műveletek, valamint a bűnszervezetek elleni célzott akciók fokozását" - derült ki a hatósági tájékoztatásból.
Daniel Noboa elnök egyre több sürgősségi intézkedést hoz a zsarolások, az illegális bányászat és a kábítószer-kereskedelem ellen. Becslések szerint a szomszédos országokban, a világ első számú termelői között számon tartott Kolumbiában és Peruban előállított kokain 70 százaléka Ecuadoron keresztül jut el az Egyesült Államokba és Európába.
Az ország, amelyet az Egyesült Államok támogat a fegyveres bandák elleni küzdelmében, 2025-ben 51 gyilkosságot regisztrált százezer lakosra vetítve, ami Latin-Amerika legmagasabb aránya az amerikai civil szervezet és oknyomozó média, az InSight Crime szerint.
Csütörtökön a kormány bejelentette Eduardo Gomez, alias Gordo Paul letartóztatását, aki a Los Lobos banda vezetője volt - ez az ország egyik leghatalmasabb bandája, amely a fővárosban irányította a szervezett bűnözést – írja az MTI.
