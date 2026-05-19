Tonnányi drog, több száz fegyver, ezrek bilincsben egy hatalmas rendőrségi akció során

Egy rendőrségi akció során őrizetbe veszik a Los Lobos banda egyik vezetőjét egy hajnali razzia során Quitóban, 2026. május 14-én, Ecuadorban Fotó: - / AFP

Ecuadorban több mint ötezer embert vettek őrizetbe nagyszabású rendőrségi akció során

Ecuadorban a rendőrség több mint ötezer embert vett őrizetbe a kijárási tilalom két hete alatt, köztük mintegy 700 bűnszervezetekhez kapcsolódó személyt - jelentette be hétfőn a quitói kormány.

A május 3-án életbe léptetett szervezett bűnözés elleni éjszakai kijárási tilalmat az ország 24 tartományából kilencben alkalmazzák, köztük a fővárosban, Quitóban is.

A biztonsági erők, amelyek a katonaságot és a rendőrséget egyesítik, 9,2 tonna kábítószert is lefoglaltak. Háromszázhetvennyolc házkutatást hajtottak végre és több mint hatszáz fegyvert koboztak el, John Reimberg ecuadori belügyminiszter közlése szerint.

A kijárási tilalom, amely az év eleje óta a második, amit a kormány elrendelt, "lehetővé tette az ellenőrzési, járőrözési és hírszerzési műveletek, valamint a bűnszervezetek elleni célzott akciók fokozását" - derült ki a hatósági tájékoztatásból.

Daniel Noboa elnök egyre több sürgősségi intézkedést hoz a zsarolások, az illegális bányászat és a kábítószer-kereskedelem ellen. Becslések szerint a szomszédos országokban, a világ első számú termelői között számon tartott Kolumbiában és Peruban előállított kokain 70 százaléka Ecuadoron keresztül jut el az Egyesült Államokba és Európába.

Az ország, amelyet az Egyesült Államok támogat a fegyveres bandák elleni küzdelmében, 2025-ben 51 gyilkosságot regisztrált százezer lakosra vetítve, ami Latin-Amerika legmagasabb aránya az amerikai civil szervezet és oknyomozó média, az InSight Crime szerint.

Csütörtökön a kormány bejelentette Eduardo Gomez, alias Gordo Paul letartóztatását, aki a Los Lobos banda vezetője volt - ez az ország egyik leghatalmasabb bandája, amely a fővárosban irányította a szervezett bűnözést – írja az MTI.