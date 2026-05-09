denveri baleset

Halálos dráma: a kifutópályára rohant férfit elgázolta a felszálló repülőgép

Pánik, füst és vészhelyzeti evakuálás Denverben. Péntek éjjel a helyi nemzetközi reptéren egy felszállásra készülő utasszállító repülőgép halálra gázolt egy férfit a kifutópályán. A rendkívüli incidens után azonnal megszakították a felszállást, ráadásul a gépen tűz is keletkezett, ami növelte a pánikot.
A Frontier Airlines Denverből Los Angelesbe tartó repülőgépe péntek este 11 óra után kezdte meg a felszállást, amikor a pilóták észrevették, hogy valaki a kifutópályán tartózkodik. A gép már nagy sebességgel gyorsult, amikor bekövetkezett az ütközés. A pilóta rádión kétségbeesetten jelentette a légiirányításnak: „Elütöttünk valakit, ég a hajtómű”.

(FILES) Frontier Airlines planes are parked at gates in Denver International Airport (DEN) in Denver, Colorado, on August 5, 2023. A flight aborted its takeoff from Denver International Airport late Friday on May 8, 2026 after striking a person on the runway, with at least one passenger injured, according to the airport and US media reports. (Photo by Daniel SLIM / AFP)
A hatóságok szerint az áldozat korábban átmászott a repülőtér kerítésén, majd beszaladt az aktív kifutópályára. A baleset következtében az Airbus A321 egyik hajtóműve kigyulladt, a kabinban pedig füst keletkezett, ezért a személyzet azonnali evakuálást rendelt el. A fedélzeten tartózkodó több mint 220 utast csúszdákon menekítették ki. Tizenkét ember könnyebben megsérült, közülük ötöt kórházba szállítottak – írja a Fox News.

Órákra lezárták a denveri repülőteret

A denveri tűzoltók néhány percen belül eloltották a lángokat, miközben a repülőteret részben lezárták. A kifutópályát órákra kivonták a forgalomból, a tragédia körülményeit pedig több hatóság – köztük az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal – vizsgálja. 

Az eset az Egyesült Államokban is sokkolta a közvéleményt, hiszen rendkívül ritka, hogy valaki átjusson egy nemzetközi repülőtér biztonsági rendszerén és elérje a használatban lévő kifutópályát. 

A denveri reptér vezetése közölte: a kerítésen nem találtak sérülést, így egyelőre rejtély, pontosan hogyan jutott be a férfi a szigorúan őrzött területre.

