Halálos dráma: a kifutópályára rohant férfit elgázolta a felszálló repülőgép

A Frontier Airlines Denverből Los Angelesbe tartó repülőgépe péntek este 11 óra után kezdte meg a felszállást, amikor a pilóták észrevették, hogy valaki a kifutópályán tartózkodik. A gép már nagy sebességgel gyorsult, amikor bekövetkezett az ütközés. A pilóta rádión kétségbeesetten jelentette a légiirányításnak: „Elütöttünk valakit, ég a hajtómű”.

Evakuálni kellett a repülő utasait a denveri baleset után

Fotó: DANIEL SLIM / AFP

A hatóságok szerint az áldozat korábban átmászott a repülőtér kerítésén, majd beszaladt az aktív kifutópályára. A baleset következtében az Airbus A321 egyik hajtóműve kigyulladt, a kabinban pedig füst keletkezett, ezért a személyzet azonnali evakuálást rendelt el. A fedélzeten tartózkodó több mint 220 utast csúszdákon menekítették ki. Tizenkét ember könnyebben megsérült, közülük ötöt kórházba szállítottak – írja a Fox News.

Órákra lezárták a denveri repülőteret

A denveri tűzoltók néhány percen belül eloltották a lángokat, miközben a repülőteret részben lezárták. A kifutópályát órákra kivonták a forgalomból, a tragédia körülményeit pedig több hatóság – köztük az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal – vizsgálja.

Az eset az Egyesült Államokban is sokkolta a közvéleményt, hiszen rendkívül ritka, hogy valaki átjusson egy nemzetközi repülőtér biztonsági rendszerén és elérje a használatban lévő kifutópályát.

A denveri reptér vezetése közölte: a kerítésen nem találtak sérülést, így egyelőre rejtély, pontosan hogyan jutott be a férfi a szigorúan őrzött területre.

