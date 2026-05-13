Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülő egy arizonai autópályán

Döbbenetes pillanatokat rögzített egy autó fedélzeti kamerája Arizona államban, amikor egy kisrepülőgép kényszerleszállást hajtott végre egy autópályán, alig néhány méterre egy négytagú család járművétől. A repülőgép-baleset csak a sofőr gyors reakciójának köszönhetően nem végződött tragédiával.
Az eset vasárnap történt a Superior közelében húzódó US 80-as úton. A narancssárga-fehér Cessna C150-es típusú repülőgép nem sokkal délután fél kettő előtt veszített magasságot, majd az úttestre kényszerült leszállni. A gépen csak a pilóta tartózkodott – írja a NYPost.

Nagy riadalmat okozott az autópályán a kisrepülő, de senkinek sem esett baja. A kép illusztráció. Fotó: Facebook

Centiken múlott, hogy a kisrepülő nem ütközött a család autójának

Kristal Ewing férjével és két gyermekével éppen egy anyák napi kirándulásról tartott hazafelé Mesába, amikor észrevették az alacsonyan repülő gépet. A család először még csak különleges látványnak hitte az esetet, ám hamar világossá vált számukra, hogy a repülő veszélyesen közel kerül hozzájuk. A fedélzeti kamera felvételén hallható, ahogy az anya riadtan figyelmezteti gyermekeit, miközben a gép egyre gyorsabban közeledik. A sofőr végül hirtelen a felezősáv felé rántotta a kormányt, éppen időben ahhoz, hogy elkerüljék az ütközést. 

A repülőgép szárnya centiméterekkel haladt el a teherautó mellett, mielőtt földet ért az autópályán.

A kisgép ezután továbbcsúszott az úton, kidöntött egy közlekedési táblát, majdnem az orrára borult, végül a sávelválasztó részen állt meg. A jelenet sokkoló volt a család számára. Kristal Ewing később úgy nyilatkozott: még most is nehéz elhinniük, hogy mindez valóban megtörtént velük. A történtek ellenére senki sem sérült meg. A család teherautóján mindössze egy kisebb karcolás keletkezett, amelyet feltehetően a repülőgép légcsavarja okozott. A pilóta is sértetlenül megúszta a kényszerleszállást.

A repülőgép tulajdonosa elmondta, hogy a gépet egy barátjának adta kölcsön egy szabadidős repüléshez. Információi szerint a motor röviddel a felszállás után állt le a Superior Municipal repülőtér közelében, ami miatt a pilóta kénytelen volt az autópályát választani leszállóhelynek. Az ügyet az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal vizsgálja. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy tragikus repülőgép-baleset történt Namíbiában.

 

