Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülő egy arizonai autópályán

Az eset vasárnap történt a Superior közelében húzódó US 80-as úton. A narancssárga-fehér Cessna C150-es típusú repülőgép nem sokkal délután fél kettő előtt veszített magasságot, majd az úttestre kényszerült leszállni. A gépen csak a pilóta tartózkodott – írja a NYPost.

Nagy riadalmat okozott az autópályán a kisrepülő, de senkinek sem esett baja.

Centiken múlott, hogy a kisrepülő nem ütközött a család autójának

Kristal Ewing férjével és két gyermekével éppen egy anyák napi kirándulásról tartott hazafelé Mesába, amikor észrevették az alacsonyan repülő gépet. A család először még csak különleges látványnak hitte az esetet, ám hamar világossá vált számukra, hogy a repülő veszélyesen közel kerül hozzájuk. A fedélzeti kamera felvételén hallható, ahogy az anya riadtan figyelmezteti gyermekeit, miközben a gép egyre gyorsabban közeledik. A sofőr végül hirtelen a felezősáv felé rántotta a kormányt, éppen időben ahhoz, hogy elkerüljék az ütközést.

A repülőgép szárnya centiméterekkel haladt el a teherautó mellett, mielőtt földet ért az autópályán.

A kisgép ezután továbbcsúszott az úton, kidöntött egy közlekedési táblát, majdnem az orrára borult, végül a sávelválasztó részen állt meg. A jelenet sokkoló volt a család számára. Kristal Ewing később úgy nyilatkozott: még most is nehéz elhinniük, hogy mindez valóban megtörtént velük. A történtek ellenére senki sem sérült meg. A család teherautóján mindössze egy kisebb karcolás keletkezett, amelyet feltehetően a repülőgép légcsavarja okozott. A pilóta is sértetlenül megúszta a kényszerleszállást.

ABD’nin Arizona eyaletinde tek motorlu bir eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle otoyola acil iniş yaptı. O anlar araç kamerasına yansırken, uçağın seyir halindeki bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulduğu görüldü.https://t.co/YjjwcR7aDc pic.twitter.com/Lqer5tBA73 — herdem_aviation (@muratherdemm) May 13, 2026

A repülőgép tulajdonosa elmondta, hogy a gépet egy barátjának adta kölcsön egy szabadidős repüléshez. Információi szerint a motor röviddel a felszállás után állt le a Superior Municipal repülőtér közelében, ami miatt a pilóta kénytelen volt az autópályát választani leszállóhelynek. Az ügyet az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal vizsgálja. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy tragikus repülőgép-baleset történt Namíbiában.