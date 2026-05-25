A pilóták is utasokká váltak a halálraítélt repülőgépen

47 éve, 1979. május 25-én történt az American Airlines 191-es járat légi katasztrófája. Pillanatokkal a felszállás után levált a hajtómű, ami irányíthatatlanná tette a gépet. A repülőgép-balesetben 273 ember – közülük ketten a földön tartózkodtak – vesztette életét.
1979. május 25-én tragikus repülőgép-baleset rázta meg az Egyesült Államokat. Az American Airlines 191-es járata menetrend szerinti belföldi útvonalon közlekedett Chicago O’Hare nemzetközi repülőteréről Los Angeles felé. A fedélzeten 258 utas és 13 fős személyzet tartózkodott, a gép pedig egy McDonnell Douglas DC-10-es típus volt, amely akkoriban modern, nagy kapacitású, háromhajtóműves utasszállítónak számított – írja a Britannica.com.

Fotó: Getty Images

A felszállás rutinszerűnek indult, a gép a 32R jelű futópályáról emelkedett el. Néhány másodperccel később pillanatok alatt megpecsételődött a járat sorsa: a bal oldali hajtómű váratlanul levált a szárnyról. Ez nem csupán a hajtómű elvesztését jelentette, hanem a szárny szerkezetének súlyos sérülését is, amely azonnal felborította a repülőgép egyensúlyát. 

Visszafordíthatatlan volt a repülőgép-baleset 

A hajtómű leválása olyan láncreakciót indított el, amelyet a pilóták már nem tudtak megállítani. A leváló motor nemcsak leszakadt a gépről, hanem közben elszakította a hidraulikus rendszerek egy részét is, valamint a szárny fontos aerodinamikai elemeit is megrongálta. A bal szárny így gyakorlatilag elvesztette a felhajtóerejének jelentős részét, miközben a jobb szárny továbbra is normálisan működött. 

Ez az aszimmetria néhány másodperc alatt irányíthatatlanná tette a gépet. A DC-10-es balra kezdett dőlni. A repülőgép rövid időn belül olyan helyzetbe került, amelyből már nem volt visszaút: a levegőben teljesen elveszítette a stabilitását, és irányíthatatlanul zuhanni kezdett. 

A gép Chicago külterületén, egy mezős területen csapódott a földbe egy lakókocsi-park mellett. 

Victims are marked with numbered flags for identification as emergency workers sift through debris from American Airlines Flight 191, which crashed after take off from O'Hare International Airport on May 25, 1979. (Bob Fila/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)
Fotó: Getty Images

Mi okozta a légi katasztrófát? 

A tragédia okainak feltárását az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) végezte, amely részletes vizsgálat után arra a következtetésre jutott, hogy a baleset elsődleges oka nem pilótahiba volt, hanem egy súlyos karbantartási mulasztás. 

A vizsgálat kimutatta, hogy a bal hajtómű és annak tartószerkezete nem a gyártó által előírt eljárás szerint került visszaszerelésre egy korábbi karbantartás során. Ez a nem megfelelő technológia mikrosérüléseket okozott a rögzítési pontokon, amelyek a felszállás során fellépő terhelés hatására elengedtek. 

Amikor a hajtómű levált, magával rántotta a hidraulikus vezetékek egy részét és a szárny fontos szerkezeti elemeit is, így a repülőgép aerodinamikai egyensúlya helyrehozhatatlanul megsérült – írja az Aviation Maintenance magazin.

The DC-10 engine lays on the grass just east of Runway 32, right, where it stopped after falling from American Airlines Flight 191, just as the plane rotated from the runway, May 26, 1979. Investigators examine the engine. (Karen Engstrom/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)
Fotó: Getty Images

A pilóták rendkívül gyorsan reagáltak a vészhelyzetre, azonban a probléma természete miatt gyakorlatilag nem volt lehetőségük beavatkozni. A DC-10-es néhány másodperc alatt irányíthatatlanná vált, így a pilóták is jóformán utasokká váltak a repülőn. 

A bal szárny elvesztette a felhajtóerőt, miközben a jobb szárny tovább emelte a gépet, ami extrém bedőlést okozott. A repülőgép 100 fokot meghaladó dőlésszögbe került, majd gyors spirális zuhanásba kezdett. Ebben az állapotban már sem technikailag, sem aerodinamikailag nem volt esély a stabilizálásra. 

A baleset következtében a fedélzeten tartózkodó mind a 271 ember életét vesztette, és további két ember halt meg a földön. 

After the flames were doused, firefighters and rescue teams set out to find the remains of victims amid the smoldering debris from the American Airlines Flight 191 accident at O'Hare in May 1979. (Val Mazzenga/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)
Fotó: Getty Images

A roncsok szétszóródtak a környező területen, és a baleset helyszíne hosszú időre a repülésbiztonsági vizsgálatok egyik legfontosabb helyszínévé vált. 

Az NTSB hivatalos jelentése egyértelműen kimondta, hogy a katasztrófa oka a nem megfelelő karbantartási eljárás volt, amely a hajtómű leválásához vezetett. A jelentés után világszerte komoly vita indult a DC-10-es repülőgéptípus biztonságáról, és több légitársaság ideiglenesen földre is parancsolta a típust. 

 

