A pilóták is utasokká váltak a halálraítélt repülőgépen

1979. május 25-én tragikus repülőgép-baleset rázta meg az Egyesült Államokat. Az American Airlines 191-es járata menetrend szerinti belföldi útvonalon közlekedett Chicago O’Hare nemzetközi repülőteréről Los Angeles felé. A fedélzeten 258 utas és 13 fős személyzet tartózkodott, a gép pedig egy McDonnell Douglas DC-10-es típus volt, amely akkoriban modern, nagy kapacitású, háromhajtóműves utasszállítónak számított – írja a Britannica.com.

47 éve, 1979. május 25-én történt az American Airlines 191-es járat légi katasztrófája. A repülőgép-balesetben 273 ember vesztette életét. Fotó: Getty Images

A felszállás rutinszerűnek indult, a gép a 32R jelű futópályáról emelkedett el. Néhány másodperccel később pillanatok alatt megpecsételődött a járat sorsa: a bal oldali hajtómű váratlanul levált a szárnyról. Ez nem csupán a hajtómű elvesztését jelentette, hanem a szárny szerkezetének súlyos sérülését is, amely azonnal felborította a repülőgép egyensúlyát.

Visszafordíthatatlan volt a repülőgép-baleset

A hajtómű leválása olyan láncreakciót indított el, amelyet a pilóták már nem tudtak megállítani. A leváló motor nemcsak leszakadt a gépről, hanem közben elszakította a hidraulikus rendszerek egy részét is, valamint a szárny fontos aerodinamikai elemeit is megrongálta. A bal szárny így gyakorlatilag elvesztette a felhajtóerejének jelentős részét, miközben a jobb szárny továbbra is normálisan működött.

Ez az aszimmetria néhány másodperc alatt irányíthatatlanná tette a gépet. A DC-10-es balra kezdett dőlni. A repülőgép rövid időn belül olyan helyzetbe került, amelyből már nem volt visszaút: a levegőben teljesen elveszítette a stabilitását, és irányíthatatlanul zuhanni kezdett.

A gép Chicago külterületén, egy mezős területen csapódott a földbe egy lakókocsi-park mellett.

Fotó: Getty Images

Mi okozta a légi katasztrófát?

A tragédia okainak feltárását az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) végezte, amely részletes vizsgálat után arra a következtetésre jutott, hogy a baleset elsődleges oka nem pilótahiba volt, hanem egy súlyos karbantartási mulasztás.

A vizsgálat kimutatta, hogy a bal hajtómű és annak tartószerkezete nem a gyártó által előírt eljárás szerint került visszaszerelésre egy korábbi karbantartás során. Ez a nem megfelelő technológia mikrosérüléseket okozott a rögzítési pontokon, amelyek a felszállás során fellépő terhelés hatására elengedtek.

Amikor a hajtómű levált, magával rántotta a hidraulikus vezetékek egy részét és a szárny fontos szerkezeti elemeit is, így a repülőgép aerodinamikai egyensúlya helyrehozhatatlanul megsérült – írja az Aviation Maintenance magazin.