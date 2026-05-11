Füst szállt fel a futóműből, menekültek az utasok – videón a repülőgép-baleset

Repülőgép-baleset történt hétfőn a Turkish Airlines Isztambulból Katmanduba tartó járatán. Az Airbus A330-as gép rendben leszállt, azonban a gurulás közben problémát észleltek a futóműnél: a füst miatt evakuálták az utasokat a nepáli főváros repülőterén. A hatóságok azonnal intézkedtek, az utasokat vészcsúszdákon keresztül menekítették ki – írja az AA.
Mi vezetett a repülőgép-balesethez Katmanduban?
A Turkish Airlines TK726-os járata problémamentesen érkezett meg a Tribhuvan Nemzetközi Repülőtérre, ám a leszállást követő gurulás során füst jelent meg a repülőgép futóműve körül. A helyzetet a repülőtéri irányítótorony azonnal komolyan vette, és evakuálást rendelt el. Az Airbus A330-as fedélzetén tartózkodó utasokat gyorsan és szervezetten kiterelték a gépből a vészcsúszdák segítségével. A légitársaság szóvivője, Yahya Ustun megerősítette: a repülőgép-baleset során senki nem sérült meg, az evakuálás teljesen biztonságosan zajlott.
Az első vizsgálatok szerint a füst kialakulását egy hidraulikus cső műszaki meghibásodása okozhatta.
A repülőgépet azonnal műszaki ellenőrzés alá vonták, a szakemberek jelenleg is vizsgálják a pontos okokat. A Turkish Airlines közölte, hogy az érintett utasok hazaszállítására pótló járatot indítottak. Az eset miatt a katmandui repülőtéren ideiglenesen fokozott készültség volt érvényben, de a forgalom később helyreállt.
