Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Saller

Kemény kritikát kapott Magyar Péter a Hit Gyülekezetének vezetőjétől

Érdekes

Döbbenet: megvan a nyolcadik kontinens

turkish airlines

Füst szállt fel a futóműből, menekültek az utasok – videón a repülőgép-baleset

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Riadó tört ki a nepáli repülőtéren egy leszálló Airbus A330-as miatt. A repülőgép-baleset során füstöt észleltek a futóműnél, az utasokat vészcsúszdákon menekítették ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
turkish airlinesrepülőgép-balesetfüstevakuálás

Repülőgép-baleset történt hétfőn a Turkish Airlines Isztambulból Katmanduba tartó járatán. Az Airbus A330-as gép rendben leszállt, azonban a gurulás közben problémát észleltek a futóműnél: a füst miatt evakuálták az utasokat a nepáli főváros repülőterén.  A hatóságok azonnal intézkedtek, az utasokat vészcsúszdákon keresztül menekítették ki – írja az AA.

Repülőgép-baleset történt a Turkish Airlines Katmanduba tartó járatán
Repülőgép-baleset történt a Turkish Airlines Katmanduba tartó járatán – Fotó: PRAKASH MATHEMA / AFP

Mi vezetett a repülőgép-balesethez Katmanduban?

A Turkish Airlines TK726-os járata problémamentesen érkezett meg a Tribhuvan Nemzetközi Repülőtérre, ám a leszállást követő gurulás során füst jelent meg a repülőgép futóműve körül. A helyzetet a repülőtéri irányítótorony azonnal komolyan vette, és evakuálást rendelt el. Az Airbus A330-as fedélzetén tartózkodó utasokat gyorsan és szervezetten kiterelték a gépből a vészcsúszdák segítségével. A légitársaság szóvivője, Yahya Ustun megerősítette: a repülőgép-baleset során senki nem sérült meg, az evakuálás teljesen biztonságosan zajlott.

Az első vizsgálatok szerint a füst kialakulását egy hidraulikus cső műszaki meghibásodása okozhatta. 

A repülőgépet azonnal műszaki ellenőrzés alá vonták, a szakemberek jelenleg is vizsgálják a pontos okokat. A Turkish Airlines közölte, hogy az érintett utasok hazaszállítására pótló járatot indítottak. Az eset miatt a katmandui repülőtéren ideiglenesen fokozott készültség volt érvényben, de a forgalom később helyreállt.

Megrázó videó: elgázolt egy férfit a repülőgép a kifutópályán

Halálos baleset történt péntek este az Egyesült Államokban. Beszámoló szerint elgázolt egy férfit a repülőgép a denveri repülőtéren. A tragédiáról megrázó videó is előkerült.

 

Repülőgép-baleset Brazíliában: lakóházba csapódott egy kisgép

Három ember meghalt, miután egy kisrepülőgép lakóépületbe csapódott Brazília délkeleti részén. A repülőgép-baleset röviddel a felszállás után történt, és több utas súlyosan megsérült.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!