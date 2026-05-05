Repülőgép-baleset Brazíliában: lakóházba csapódott egy kisgép

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép-baleset hétfőn történt Belo Horizonte városában - tájékoztat a Reuters.

A repülőgép-balesetben hárman meghaltak, többen pedig megsérültek

A baleset egy ötfős kisrepülőgépet érintett, amely nem sokkal a felszállás után egy háromszintes lakóépületbe csapódott. A brazil hatóságok közlése szerint a pilóta és a másodpilóta a helyszínen meghalt, míg három utast súlyos állapotban mentettek ki a roncsok közül.

A tűzoltóság beszámolója szerint a repülőgép a Pampulha repülőtérről szállt fel, amely mintegy 8 kilométerre található Belo Horizonte központjától, és São Paulóba tartott. A gép azonban csak néhány percig volt a levegőben, mielőtt irányíthatatlanná vált és egy lakóépületbe csapódott.

A repülőgép-baleset helyszíne Belo Horizontéban, ahol a kisgép lakóépületbe csapódott

Fotó: GLEDSTON TAVARES / AFP

Milyen állapotban vannak a túlélők?

A három utast súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Később Minas Gerais állam kormánya közölte, hogy egyikük a kórházban meghalt, míg a másik két sérült állapota stabil, de továbbra is orvosi ellátásra szorulnak.

