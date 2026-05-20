Drámai felvétel került elő, élőben rögzítették a repülőgép végzetes pillanatát – videó

Az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) kedden új videót tett közzé a tavaly novemberben történt tragikus repülőgép-baleset pillanatairól – írja a CBS News.

Füst és tűz a UPS teherszállító repülőgép 2025. november 4-i balesetének helyszínén a Kentucky állambeli Louisville-ben található Louisville Nemzetközi Repülőtér közelében. A repülőgép-balesetben 15 ember vesztette életét. Fotó: HANDOUT / Courtesy of X account @LeviDean9

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, 2025. november 4-én a Hawaii felé tartó UPS 2976-os teherszállító járat lezuhant röviddel a Louisville-i nemzetközi repülőtérről való felszállás után. A fedélzeten tartózkodó három pilóta, a földön pedig 12 ember vesztette életét a tragikus repülőgép-balesetben. Több tucatnyian megsebesültek.

Az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) kedden új videót tett közzé, amelyen látható, ahogy a motor leválik az UPS teherszállító repülőgépéről.

A washingtoni kétnapos meghallgatás első napján az NTSB nyomozói elárulták, hogy a repülőszemélyzetet áthelyezték az MD-11F-re, miután eredeti repülőgépüket, szintén egy MD-11-et kivonták a forgalomból, amikor üzemanyag-szivárgást fedeztek fel és jelentették a karbantartóknak.

Az NTSB korábbi jelentése szerint repedésekre utaló nyomokat találtak a bal szárny motorfelfogatásán.

Az NTSB kedden közölte, hogy a fém fáradása okozta a motort a szárnyhoz rögzítő alkatrész meghibásodását.

Az NTSB egyik nyomozója a meghallgatás során azt is elárulta, hogy az UPS nem tett további lépéseket, miután áttekintette a Boeing 2011-es értesítését, amely az MD-11 szerkezeti hibáira hívta fel a figyelmet.

Mindeközben, bár az NTSB vizsgálata még folyamatban van, a FedEx megkezdte az MD-11-es repülőgépek újraindítását, miután azok átestek a Boeing által javasolt és az FAA által jóváhagyott javításokon.

