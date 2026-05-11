Tragikus repülőgép-baleset Namíbiában – senki sem élte túl a zuhanást

Namíbiában, a Hardap régióban található Hammersdal térségében 2026. május 10-én, délelőtt 11 óra körül történt a tragikus repülőgép-baleset. A fedélzeten három német turista és egy német pilóta tartózkodott, aki a Desert Air légitársaságnál dolgozott.
Namíbiai repülőgép-baleset – leszállás előtt történt a baj
A Cessna 210-es egy Helena nevű farmról indult, és Keerweder felé tartott. Mivel a gép alacsonyan repült, nem állt kapcsolatban a légiforgalmi irányítással, a Desert Air azonban nyomkövetőn követte az útját.
A jel körülbelül öt perccel a tervezett leszállás előtt szakadt meg.
A roncsokat másnap reggel, május 11-én találták meg.
Egyelőre vizsgálják a tragédia okát
A namíbiai légiközlekedési baleseteket vizsgáló hatóság, a DAAI indított vizsgálatot az ügyben. A baleset oka egyelőre nem ismert.
A Desert Air vezetője részvétét fejezte ki az áldozatok családjának, és közölte: a társaságot mélyen megrázta a tragédia – számolt be a Bild.
Halálos baleset történt péntek este az Egyesült Államokban. Beszámoló szerint elgázolt egy férfit a repülőgép a denveri repülőtéren. A tragédiáról megrázó videó is előkerült.
Riadó tört ki a nepáli repülőtéren egy leszálló Airbus A330-as miatt. A repülőgép-baleset során füstöt észleltek a futóműnél, az utasokat vészcsúszdákon menekítették ki.