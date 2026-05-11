Tragikus repülőgép-baleset Namíbiában – senki sem élte túl a zuhanást

Négy német állampolgár vesztette életét egy namíbiai sivatagi körrepülés során, miután lezuhant egy kisrepülőgép Sossusvlei közelében. A repülőgép-baleset után a Cessna 210-es teljesen kiégett, túlélőket nem találtak.
Namíbiában, a Hardap régióban található Hammersdal térségében 2026. május 10-én, délelőtt 11 óra körül történt a tragikus repülőgép-baleset. A fedélzeten három német turista és egy német pilóta tartózkodott, aki a Desert Air légitársaságnál dolgozott.

Repülőgép-baleset történt Namíbiában: egy ehhez hasonló Cessna 210-es lezuhant és kiégett
Fotó: Wikipedia

Namíbiai repülőgép-baleset – leszállás előtt történt a baj

A Cessna 210-es egy Helena nevű farmról indult, és Keerweder felé tartott. Mivel a gép alacsonyan repült, nem állt kapcsolatban a légiforgalmi irányítással, a Desert Air azonban nyomkövetőn követte az útját.

A jel körülbelül öt perccel a tervezett leszállás előtt szakadt meg. 

A roncsokat másnap reggel, május 11-én találták meg.

Egyelőre vizsgálják a tragédia okát

A namíbiai légiközlekedési baleseteket vizsgáló hatóság, a DAAI indított vizsgálatot az ügyben. A baleset oka egyelőre nem ismert.

A Desert Air vezetője részvétét fejezte ki az áldozatok családjának, és közölte: a társaságot mélyen megrázta a tragédia – számolt be a Bild.

