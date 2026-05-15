Lángokba borult egy ház, miután hatalmas erővel belecsapódott egy repülőgép – videó

Tragikus repülőgép-balesetben vesztette életét két ember Ohio államban, Akronban. Egy kisrepülőgép helyi idő szerint csütörtök délután egy családi házba csapódott – tájékoztat a DailyMail.
A hatóságok több bejelentést is kaptak arról, hogy a lakosok hangos robbanásra lettek figyelmesek, és egy családi ház kigyulladt.
„Hívást kaptunk, hogy a lakosok látták, ahogy egy repülőgép a házba zuhan” – közölte Sierjie Lash kerületi parancsnok.
A baleset után a megrongálódott házat és a környék épületeit kiürítették.
Az 1963-as gyártású, egyhajtóműves Piper Cherokee repülőgép roncsai között két holttestet találtak.
A házakban tartózkodók közül senki sem sérült meg.
A rendőrség és a Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) vizsgálja a halálos repülőgép-baleset körülményeit.
