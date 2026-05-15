Lángokba borult egy ház, miután hatalmas erővel belecsapódott egy repülőgép – videó

Családi házba csapódott egy kisrepülő az Egyesült Államokban. A repülőgép-balesetben két ember – a gép pilótája és utasa – a helyszínen életét vesztette.
Tragikus repülőgép-balesetben vesztette életét két ember Ohio államban, Akronban. Egy kisrepülőgép helyi idő szerint csütörtök délután egy családi házba csapódott – tájékoztat a DailyMail

Repülőgép-balesetben vesztette életét két ember Ohióban (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A hatóságok több bejelentést is kaptak arról, hogy a lakosok hangos robbanásra lettek figyelmesek, és egy családi ház kigyulladt. 

„Hívást kaptunk, hogy a lakosok látták, ahogy egy repülőgép a házba zuhan” – közölte Sierjie Lash kerületi parancsnok. 

A baleset után a megrongálódott házat és a környék épületeit kiürítették. 

Az 1963-as gyártású, egyhajtóműves Piper Cherokee repülőgép roncsai között két holttestet találtak. 

A házakban tartózkodók közül senki sem sérült meg. 

A rendőrség és a Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) vizsgálja a halálos repülőgép-baleset körülményeit. 

Tragédia Új-Mexikóban: lezuhant egy orvosi repülőgép

Ahogy arról az Origo a napokban beszámolt, lezuhant egy orvosi repülőgép az amerikai Új-Mexikó államban. A fedélzeten tartózkodó négy ember – a repülőgép pilótája és egészségügyi személyzet – életét vesztette.

Tragikus repülőgép-baleset Namíbiában – senki sem élte túl

Négy német állampolgár vesztette életét egy namíbiai sivatagi körrepülés során, miután lezuhant egy kisrepülőgép Sossusvlei közelében. A repülőgép-baleset után a Cessna 210-es teljesen kiégett, túlélőket nem találtak.

 

