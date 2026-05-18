Egymásnak csapódott két vadászgép egy légibemutatón – megrázó videó készült a zuhanásról

Két amerikai haditengerészeti EA-18G típusú vadászgép ütközött össze a levegőben az Idaho állambeli Mountain Home légibázison rendezett Gunfighter Skies Air Show során. A repülőgép-baleset miatt a rendezvényt azonnal megszakították, a bázist pedig ideiglenesen lezárták - számolt be az NBC NEWS.

A repülőgép-baleset után fekete füst szállt fel a légibázis közelében - Fotó: Youtube/ThePrint

Az incidens helyi idő szerint vasárnap dél körül történt a légibemutató második napján. A gépek a washingtoni Whidbey Islanden állomásozó VAQ-129 elektronikai harci századhoz tartoztak, és éppen bemutatórepülést hajtottak végre, amikor összeütköztek.

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a balesetről készült felvételek. A videókon az látható, ahogy a két vadászgép összeér a levegőben, majd pörögve zuhanni kezd, miközben fekete füst száll fel a becsapódás helyszínéről. Több felvételen négy ejtőernyő is látható, ami arra utalt, hogy a személyzet időben katapultált.

A repülőgép-baleset során mind a négy pilóta sikeresen katapultált

Az amerikai haditengerészet tájékoztatása szerint mind a négy repülős túlélte a balesetet, állapotuk stabil. A légibázis parancsnoka közleményben mondott köszönetet a mentőegységek gyors beavatkozásáért, valamint a nézők együttműködéséért.

A balesetet követően a látogatókat átmenetileg a bázison tartották, hogy a mentőcsapatok akadálytalanul dolgozhassanak. A közönség néhány órával később hagyhatta el a területet.

A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy mi vezetett a két katonai repülőgép ütközéséhez.

Tragédia Új-Mexikóban: lezuhant egy orvosi repülőgép, a becsapódás után elszabadult a pokol

Lezuhant egy orvosi repülőgép az amerikai Új-Mexikó államban, a fedélzeten tartózkodó négy ember életét vesztette.