Repülőgép-katasztrófa: dulakodás történhetett a 2022-ben lezuhant kínai gép pilótafülkéjében

A Boeing 737-es típusú utasszállító 2022 márciusában zuhant le Kína déli részén, amikor Kunmingból Kantonba tartott. A szerencsétlenségben a fedélzeten tartózkodó mind a 132 ember életét vesztette. Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) most nyilvánosságra került jelentése szerint a hajtóművek üzemanyag-ellátását repülés közben lekapcsolták, ami miatt a gép meredek zuhanásba kezdett - számolt be az Independent.

A repülőgép-katasztrófa során a Boeing 737-es csaknem függőlegesen zuhant le - Képünk illusztráció

A repülőgép-katasztrófa vizsgálata új részleteket tárt fel

Az NTSB jelentése szerint a Boeing 737-es mindkét hajtóművének üzemanyagkapcsolóját „üzemelés” állásból „leállítás” pozícióba mozdították. A dokumentum alapján ezt követően a hajtóművek teljesítménye gyorsan csökkent, a repülőgép pedig csaknem függőlegesen zuhant lefelé.

A jelentés szerint a pilótafülkében tapasztalt vezérlési mozgások arra utalhatnak, hogy a két pilóta egymással ellentétes irányban próbálta irányítani a gépet. A szakértők szerint ez dulakodás lehetőségét is felveti.

Jeff Guzzetti, az NTSB korábbi nyomozója úgy fogalmazott: a kormánykerék oda-vissza mozgása szokatlan, és arra emlékeztet, mintha valaki megpróbálta volna megakadályozni a repülőgép bedöntését.

Mit tudni a kínai repülőgép-katasztrófáról?

A China Eastern Airlines járata 2022. március 21-én zuhant le egy hegyvidéki területen. A becsapódás után mintegy 20 méter széles kráter keletkezett, a környező erdő pedig kigyulladt. A kínai hatóságok korábban azt közölték, hogy sem műszaki hibát, sem kedvezőtlen időjárási körülményt nem találtak. A végleges vizsgálati jelentést azonban még nem hozták nyilvánosságra.

Az amerikai szakértők szerint a Boeing 737-es típusnál az üzemanyagkapcsolók véletlen elmozdítása gyakorlatilag kizárható, mivel azok biztosítva vannak, így tudatos mozdulat szükséges a lekapcsolásukhoz.

A szakértők szerint a pilótafülkében rögzített hangfelvételek segíthetnek tisztázni, pontosan mi történt a zuhanás előtti percekben. Az NTSB azonban nem hozta nyilvánosságra a hangrögzítő átiratait, így további részleteket várhatóan csak a kínai hatóságok végleges jelentése tárhat fel.