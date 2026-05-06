Lezuhant az erdőtüzet oltó repülőgép, nem élte túl a pilóta

Lezuhant egy M18 Dromader típusú tűzoltó repülőgép a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban keletkezett, mintegy 250 hektárnyi területre kiterjedt erdőtűz oltásakor, a pilóta meghalt – közölte a lengyel rendőrség kedd este az X-en.

Tűzoltó repülőgép zuhant le az erdőtűz oltása közben

Tapasztalt és jól kiképzett pilótáról volt szó – közölte szerda hajnalban Marcin Kierwinski belügyminiszter, aki Paulina Hennig-Kloska klímaügyi és környezetvédelmi miniszterrel együtt a tűz által érintett térségbe látogatott. A tűz kedd délután keletkezett a Lublini vajdaságbeli Kozaki község környékén, és gyorsan mintegy 250 hektárnyi erdőterületre terjedt ki – tudatta a szerdára virradóan rendezett sajtóértekezleten Pawel Frysztak, a lengyel tűzoltóság főparancsnok-helyettese, aki korábban részt vett a tűz miatt Varsóban összehívott válságstáb ülésén.

Az oltást nehezíti, hogy a terület nehezen megközelíthető, a tűz pedig gyorsan terjed a fák lombkoronáján keresztül – mondta el Frysztak.

Az oltási akcióban 300 tűzoltó vesz részt, a helyszínre a hadsereg önkéntes területvédelmi erőinek több tucat tagját is kivezényelték. Szerda reggel bevetettek egy tűzoltósági és egy rendőrségi helikoptert is, és drónok segítségével felmérik, hol vannak még tűzfészkek. Marcin Kierwinski szerda reggeli sajtókonferenciáján közölte: arra számít, hogy a helikopterek bevetése megakadályozza a tűz terjedését.

A kormány biztonsági központja (RCB) szerda reggel a térségbeli települések lakosai számára riasztást adott ki, melyben erős füstre figyelmeztet, és kéri, hogy tartsák zárva az ablakokat, korlátozzák a szabadtéri mozgást, és készüljenek fel egy esetleges evakuálásra.

A Lublini vajdaság erdeiben az utóbbi időben a legmagasabb tűzveszélyfokozat volt érvényben a szárazság miatt.