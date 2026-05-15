Évek után zárulhat le a világ egyik legismertebb légikatasztrófájának pere – brutális összeget fizethet a társaság

Egy amerikai bíróság csaknem ötvenmillió dolláros kártérítést ítélt meg egy 2019-es légi tragédia egyik áldozatának hozzátartozói számára. A repülőgép-szerencsétlenség után indított kártérítési perek sora ezzel szinte teljesen lezárulhat az Egyesült Államokban.
Egy szövetségi bíróság csaknem ötvenmillió dollár kártérítést ítélt meg a 2019-es etiópiai repülőgép-szerencsétlenség egy amerikai áldozatának családjának.

A repülőgép-szerencsétlenség után évekig tartó perek indultak az Egyesült Államokban - Képünk illusztráció
A repülőgép-szerencsétlenség miatt a Boeing ellen több per is indult

A Chicagóban ülésező bíróság esküdtszékének döntésével szinte teljesen lezárul a a 737 MAX gépmodell gyártó által is elismert hibájából bekövetkezett - 346 ember halálát követelő - két szerencsétlenség nyomán indult kártérítési eljárások sora. A perben a felperes az Etiópia felett lezuhant repülőgépen utazó Samya Stumo családja volt. A fiatal nő halálakor 24 éves volt, és egy civil szervezet alkalmazottjaként egészségügyi munkára utazott Kelet-Afrikába.

Miután a Boeing korábban elismerte felelősségét mindkét szerencsétlenségben, a bírósági eljárás csak a kártérítés összegéről szólt.

A repülőgépgyártó már korábban megállapodás kötött a szövetségi igazságügyi minisztériummal, amivel a büntető felelősségre vonást elkerülte, és azt követően a legtöbb áldozat családtagjával sikerült kártérítési megállapodást kötnie. Bírósági tárgyalásra csak néhány ügy került. Tavaly novemberben egy másik esküdtszék 28 millió dollárt ítélt meg egy másik halálos áldozat, Shikha Garg egykori ENSZ-dolgozó családtagjainak javára.

A Samya Stumo hozzátartozóinak szerdán megítélt kártérítés több tételből áll össze. A Boeingnek 21 millió dollár kell fizetnie a halálos áldozat által megtapasztalt szenvedésért, 16,5 milliót a családtagok hozzátartozójuk elvesztésének ellentételezéseként, míg 12 millió dollárt a gyász okozta fájdalom kompenzációjaként kapnak.

A család ügyvédje jelezte, hogy fellebbeznek, miután a bíróság elutasította a büntető kártérítés megfizetésére vonatkozó beadványt a Boeing vezetésével és a cég beszállítóival szemben.

